Les meilleures villes pour jouer au poker

Partout dans le monde, des villes prônant le divertissement à tout va, misent toujours sur cet aspect historique au moment d’attirer les touristes. D’autres, moins historiques à ce sujet, essayent également de faire de même en mettant en avant certains avantages pour les joueurs ou tout simplement, d’autres arguments de choix.

Dans tous les cas, historiques ou non, certaines villes s’apparentent aujourd’hui comme des destinations idéales pour tous ceux qui apprécient le monde du casino et plus particulièrement, du poker. Cette mythique discipline reste l’attrait majeur au sein d’un grand nombre de casinos à travers la planète et sa récente évolution a également permis de maintenir cet entrain.

Une anticipation parfaite

Si beaucoup de personnes pensent que les années 1990 étaient la meilleure période de tous les temps, ils doivent également se satisfaire du renouveau connu par le poker. En effet, jamais ce jeu de cartes n’avait été aussi populaire que depuis cette même décennie et aujourd’hui, les choses ont même changé grâce à l’apparition de plusieurs plateformes web avec des parties de ce type. C’est le cas pour les joueurs, mais également pour les casinos des villes prochainement citées : la préparation n’est plus la même.

Aujourd’hui, les joueurs ont tant d’opportunités en ligne qu’ils peuvent continuer d’augmenter leur désir de jeu réel, mais surtout, se préparer pour leur futur voyage. À ce sujet, où ces derniers doivent-ils absolument se rendre ?

Monaco

Un coin de luxe jonché en pleine Côte d’Azur. C’est ainsi que la position géographique de Monaco facilite l’accès à de nombreux Français et également, Transalpins.

Le mythique casino érigé par Charles Garnier n’est pas ouvert aux Monégasques de souche, mais il l’est bel et bien pour les étrangers. Attention cependant, ici on touche au grand luxe et les mises d’entrée sont généralement dénuées de sens pour le commun des mortels.

Las Vegas

En pensant au poker et plus globalement au casino, il semble impossible de ne pas citer Las Vegas et son habituelle extravagance sur le sujet ! Référence internationale pour le poker, la cité du Nevada continue, année après année, d’être la destination numéro un pour les amateurs de casino.

Au sein du territoire américain, il est toutefois important de mentionner la montée en puissance d’Atlantic City sur la côte Est, même si Vegas reste également la destination de choix pour la majeure partie des locaux.

Macao

Nouvel eldorado du jeu en Chine, où les locaux sont extrêmement friands de tous ces divertissements, Macao est la place forte du poker et du casino en Orient.

Comme souvent en Chine, tout paraît insensé et démultiplié ! Le nombre de casinos est tout simplement indécent au cœur de la ville, au point que tout ne semble tourner qu’autour d’eux ! Toujours est-il qu’un voyage à Macao s’apparente comme la nouvelle norme pour les nombreux amateurs de poker dans le monde.

Barcelone

Seconde ville européenne de cette liste non exhaustive, la capitale catalane est en passe de devenir la référence ultime du poker sur le vieux continent. Avec un grand nombre d’événements et de tournois organisés au sein de la ville, que cela soit pour les professionnels ou les simples amateurs, la ville de Barcelone est une destination prisée à bien des égards.

Naturellement, l’idée de se rendre à Barcelone peut grandement dépasser la simple idée de jouer au poker avec un patrimoine culturel et architectural exceptionnel, faisant de cette cité espagnole l’une des destinations favorites des touristes continentaux chaque année. L’hiver, le doux climat méditerranéen offre par exemple, de sublimes escapades au cœur de la ville.