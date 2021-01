Les meilleurs joueurs camerounais de foot évoluant dans le championnat Européen en 2021

Aujourd’hui le Cameroun fait partie des rares pays africains qui a, sans aucun doute, produit de grands footballeurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens. Ainsi, on retrouve des joueurs de haute qualité qui se sont adaptés facilement aux exigences du foot européen. Ils jouent un rôle prépondérant dans les clubs dont ils portent les flambeaux. Voici une liste des quatre meilleurs footballeurs camerounais évoluant en Europe 2021.

Eric Maxim Choupo-Moting, (Bayen Munick)

Choupo-Moting est né le 23 mars 1989 à Hambourg. Il est un footballeur bien reconnu qui possède une double nationalité : camerounaise et allemande. Ce qui lui avait permis de jouer avec l’équipe nationale junior de l’Allemagne. Mais en 2010, il a décidé de poursuivre l’aventure avec la sélection camerounaise où il remplit le rôle du capitanat aujourd’hui. Choupo-Moting a été formé à Humbourg où il a fait ses premiers pas professionnels. Il a eu a joué dans plusieurs club européens comme : Mayence (Allemagne), Schalke 04 (Allemagne), Stoke City (Angleterre), Paris Saint Germain (France) et aujourd’hui au Bayen Munick. Il est souvent remplaçant à cause de la concurrence pour son poste. Choupo-Moting est l’un des piliers de la sélection Camerounaise.

Nicolas Nkoulou, (Torino)

Nicolas Nkoulou est un footballeur international camerounais qui joue au poste de défenseur au Torino FC. Il est né le 27 mars 1990 à Yaoundé. Il a été formé par la Kadji Sport Académies au Cameroun. Il est vu ses paires comme un défenseur très prometteur à cause de son style de jeu. Ainsi de 2008 à 2017, il a parcouru plusieurs clubs de foot européen comme : AS Monaco, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. Aujourd’hui il évolue avec Torino FC en Italie. Nkoulou fait partir des joueurs sur lesquels la sélection Camerounaise compte pour remporter la CAN en cette année à domicile.

Karl Brillant Toko-Ekambi, (Olympique Lyonnais)

Il est né le 14 septembre à Paris en 1992. Karl est un joueur international camerounais qui a été formé au Paris FC comme attaquant. Il fait partie des joueurs qui ont la nationalité française, mais qui à un moment donné, ont décidé d'honorer leur pays en portant au plus haut le drapeau camerounais. Parmi tous les clubs où il a joué, il arrive à s'imposer comme un joueur indispensable. Ainsi après avoir fait ses preuves dans plusieurs clubs comme : Sochaux, Angers, Villareal, Karl évolue actuellement à l'Olympique Lyonnais. Il s'en est imposé titulaire. Toko-Ekambi est un atout major à l'échelle nationale pour le prochain rassemblement pour la phase finale de la CAN.

André-Frank Zambo Anguissa, (Fulham)

Né au Cameroun, à Yaoundé le 16 novembre 1995, il est un milieu relayeur récupérateur de la sélection camerounaise. Il a été formé par Coton Sport du Cameroun, et a parcouru des clubs comme : Stade de Reims, Olympique de Marseille, Villareal. Il joue actuellement en Premier League à Fulham FC en Angleterre où son nom ne manque pas d'échos dans l'élite du championnat anglais. Le Cameroun compte beaucoup sur lui pour faire une belle prestation à la CAN organisé à domicile.