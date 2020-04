Les mesures anti-covid-19 sur Dakar et Macky Sall à la Une au Sénégal

Les quotidiens sénégalais parvenus samedi à APA traitent principalement du durcissement des restrictions dans la capitale pour freiner la propagation de la pandémie et du chef de l’Etat, toujours dans ce cadre.« Le gouverneur +confine+ la région de Dakar » pour éviter la poursuite des contagions dans la capitale, souligne le journal Les Echos. La mesure va permettre la « réorganisation » et la « fermeture des commerces non essentiels et des marchés flottants », mais aussi le « renforcement » de la présence des forces de sécurité et défense sur les plages et espaces de détente.

Pour Vox Populi, « le gouverneur de Dakar durcit le ton » et appelle l’armée « en renfort » de la police et de la gendarmerie pour faire respecter les mesures.

Ce durcissement des mesures restrictives à Dakar est vu par Le Quotidien comme un « capitale-test ».

Le quotidien national Le Soleil évoque dans sa Une les réponses à l’appel du président Macky Sall pour contribuer à la lutte contre le Covid-19 et rapporte que 29,6 milliards FCFA sont déjà obtenus de 458 donateurs.

Cela amène « Macky (à mettre) faim à son confinement », ironise L’Observateur, avant de souligner que le chef de l’Etat sort du Palais aujourd’hui pour lancer le convoyage de l’aide alimentaire vers les populations.

Comme sur tous les fronts, « Macky interdit tout licenciement » eu égard aux menaces sur les emplois à cause de la pandémie, note L’AS, se réjouissant par ailleurs du nombre de guéris au Sénégal qui « dépasse » celui des hospitalisés.

Mais « ne dormons pas sur nos lauriers », tempère le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr dans Libération. Il ajoute que « la seule courbe qui nous préoccupe est celle du nombre de cas positifs au coronavirus ».

Le journal rapporte en même temps dans sa manchette « le scandale El Hadji Tall », décédé pour faute d’autorisation de circuler.

L’Observateur souligne aussi « le difficile comptage des Sénégalais morts à l’étranger », estimant que sur neuf morts annoncés, seuls cinq ont reçus leurs certificats de décès.

EnQuête revient sur les impacts du covid-19 sur les entreprises sénégalaises et appelle à « stopper l’hémorragie ». Le journal déplore surtout le fait que l’Etat « refuse de jeter les armes » pendant que la furie de la pandémie s’abat sur l’économie.

Une autre conséquence de la pandémie sur le Sénégal, d’après L’AS, est que « le premier baril de pétrole ne sortira pas en 2023 ».

En football, le quotidien spécialisé Record note que le Paris Saint-Germain est « certain d’avoir Koulibaly », le défenseur sénégalais de Naples dont le départ est également annoncé du côté de son club italien.

Pour Libération, « l’arrivée de Kalidou Koulibaly (au PSG) ne ferait aucun doute en interne ».