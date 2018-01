Les moments marquants de la présidence Trump, an 1

La première année de la présidence de Donald Trump a été particulièrement turbulente. En voici quelques moments marquants:

– DĂ©cret migratoire, Version 1.0 –

Sans coup fĂ©rir, le 27 janvier le prĂ©sident signe un dĂ©cret imposant une interdiction d’entrĂ©e sur le territoire Ă des ressortissants de sept pays Ă majoritĂ© musulmane, pour 90 jours. La totalitĂ© des rĂ©fugiĂ©s sont interdits d’entrĂ©e pour 120 jours. Donald Trump affirme alors qu’il s’agit d’Ă©viter l’accueil de terroristes.

Le dĂ©cret est rapidement bloquĂ© par des tribunaux. Mais suivent une deuxième version en mars –l’Irak est retirĂ© de la liste– puis une troisième en septembre. Cette dernière vise Ă©galement les Nord-CorĂ©ens et des membres du gouvernement vĂ©nĂ©zuĂ©lien.

DĂ©but dĂ©cembre, la Cour SuprĂŞme a permis la mise en oeuvre totale de cette dernière version en attendant que la justice d’appel se prononce.

– Limogeage –

C’est l’un des Ă©pisodes les plus retentissants et les plus critiquĂ©s: le limogeage surprise le 9 mai du directeur de la police fĂ©dĂ©rale (FBI) James Comey, qui supervise alors l’enquĂŞte sur une Ă©ventuelle collusion entre des responsables russes et l’Ă©quipe de campagne du milliardaire, pour permettre Ă ce dernier de battre la candidate dĂ©mocrate Hillary Clinton.

Le prĂ©sident reconnait publiquement avoir eu l’enquĂŞte sur la Russie Ă l’esprit lorsqu’il a renvoyĂ© M. Comey.

Ce limogeage a entraĂ®nĂ© la nomination par le ministère de la Justice d’un procureur spĂ©cial, plus puissant et plus indĂ©pendant, pour enquĂŞter sur l’affaire russe, qualifiĂ©e continuellement par le prĂ©sident de « Fake news » (Fausses informations).

Les premières inculpations interviennent le 30 octobre: l’ancien directeur de campagne du milliardaire, Paul Manafort, et un ancien associĂ© sont visĂ©s par douze chefs d’accusation. Un ancien conseiller a Ă©galement plaidĂ© coupable d’avoir menti au FBI sur ses contacts avec des responsables russes.

Vient ensuite le tour de Michael Flynn, ancien conseiller Ă la sĂ©curitĂ© nationale et soutien de la première heure de Donald Trump dans la course Ă la Maison Blanche. Il collabore avec l’enquĂŞte.

– Au revoir –

Le 1er juin, le prĂ©sident climato-sceptique annonce le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le changement climatique.

Il entend ainsi respecter son slogan « l’AmĂ©rique d’abord », car il estime que l’accord est mauvais pour les travailleurs et l’Ă©conomie de son pays, et offre aux autres nations un avantage dĂ©loyal.

DĂ©but janvier, M. Trump a affirmĂ© que les Etats-Unis pourraient « en thĂ©orie » revenir dans l’accord, laissant une porte entrouverte, comme il l’avait dĂ©jĂ fait par le passĂ©, Ă un retour en cas de renĂ©gociations sur lesquelles il est cependant toujours restĂ© Ă©vasif.

– Attention ‘Homme-fusĂ©e’ –

Dans son premier discours devant l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies en septembre, le prĂ©sident amĂ©ricain saisit le monde d’effroi en menaçant de dĂ©truire la CorĂ©e du Nord si Pyongyang menace Washington ou ses alliĂ©s.

Coutumier d’affubler ses adversaires de surnoms peu flatteurs, il qualifie Ă la tribune onusienne le prĂ©sident nord-corĂ©en Kim Jong-Un d' »Homme-fusĂ©e » –il l’avait dĂ©jĂ fait sur Twitter– et estime qu’il est engagĂ© dans une « mission suicide » avec son programme de missiles balistique et nuclĂ©aire.

Les tensions ont encore augmentĂ© fin 2017 quand Kim Jong-Un a affirmĂ© disposer de l’arsenal nĂ©cessaire pour une frappe nuclĂ©aire sur n’importe quelle ville des Etats-Unis continentaux.

Donald Trump tweete alors au sujet de son bouton nuclĂ©aire « plus gros et plus puissant » que celui du dictateur nord-corĂ©en et se voit accuser de jeter une nouvelle fois de l’huile sur le feu.

Finalement, la tension retombe nettement en dĂ©but d’annĂ©e, les deux CorĂ©es s’Ă©tant parlĂ© directement. Un succès que la Maison Blanche attribue Ă la rhĂ©torique musclĂ©e du prĂ©sident amĂ©ricain.

– Pour 1.500 milliards de moins

Le 22 dĂ©cembre, Donald Trump appose sa signature sur ce qui reste Ă ce jour son plus grand succès lĂ©gislatif: une baisse massive d’impĂ´ts de 1.500 milliards de dollars.

Après les humiliations Ă rĂ©pĂ©tition sur l’abrogation d’Obamacare, c’est une victoire pour le prĂ©sident qui permet Ă ses alliĂ©s rĂ©publicains d’espĂ©rer rĂ©colter les fruits de ce que les dĂ©mocrates dĂ©noncent comme un cadeau aux riches, lors des Ă©lections lĂ©gislatives en novembre.

– JĂ©rusalem –

En entrant Ă la Maison Blanche, M. Trump avait promis de conclure le deal ultime: la paix au Proche-Orient.

Le 6 dĂ©cembre, il prend la dĂ©cision de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l contre l’avis de la majoritĂ© des alliĂ©s de la rĂ©gion et d’ailleurs et face Ă l’opposition farouche des Palestiniens.

Des manifestations violentes s’ensuivent et le prĂ©sident palestinien Mahmoud Abbas affirme que les Etats-Unis ont sabordĂ© leur rĂ´le « d’intermĂ©diaire honnĂŞte » dans le processus de paix.

– ‘GĂ©nie très stable’ –

Visiblement vexĂ© par le ton et les rĂ©vĂ©lations d’un livre polĂ©mique sorti dĂ©but janvier, le milliardaire fulmine dans une sĂ©rie de tweets extraordinaires, mĂŞme Ă son aune.

« Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont Ă©tĂ© ma stabilitĂ© mentale et le fait d’ĂŞtre, genre, très intelligent », Ă©crit-il le 6 janvier, touchĂ© au vif par la remise en cause de ses aptitudes mentales dans le livre de Michael Wolff paru la veille.

« Je suis passĂ© d’homme d’affaires TRES prospère Ă grande star de la tĂ©lĂ© et Ă prĂ©sident des Etats-Unis (Ă mon premier essai). Je pense qu’on peut me qualifier non seulement de malin, mais de gĂ©nie… et un gĂ©nie très stable en plus! », poursuit-il.

Loin de calmer le dĂ©bat sur ses capacitĂ©s Ă occuper son poste, le ton inattendu de ces tweets n’a fait que l’amplifier.