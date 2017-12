Les nouvelles sanctions de l’ONU contre Pyongyang visent le pÃ©trole

Le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU a durci vendredi les sanctions contre la CorĂ©e du Nord par un vote unanime sur une rĂ©solution amĂ©ricaine, en s’attaquant au pĂ©trole et Ă la question des travailleurs nord-corĂ©ens Ă l’Ă©tranger.

Il s’agit du neuvième train de sanctions onusiennes particulièrement drastiques contre Pyongyang. Les trois derniers ont Ă©tĂ© adoptĂ©s sous l’impulsion des AmĂ©ricains après des essais de missiles et un test nuclĂ©aire menĂ©s par la CorĂ©e du Nord.

Depuis septembre 2016, cette dernière a menĂ© un essai nuclĂ©aire –son sixième– et plusieurs tirs de missiles interdits par les Nations unies.

Washington avait dĂ©posĂ© jeudi un projet de rĂ©solution après des nĂ©gociations avec la Chine, alliĂ©e de Pyongyang, Ă la suite d’un nouvel essai de missile balistique intercontinental (ICBM) le 28 novembre.

Qualifiant la CorĂ©e du Nord d' »exemple le plus tragique du mal dans le monde moderne », l’ambassadrice amĂ©ricaine Nikki Haley a affirmĂ© que les nouvelles sanctions Ă©taient « le reflet de l’indignation internationale face aux actions du rĂ©gime de Kim » Jong-Un.

La rĂ©solution « envoie un message sans ambiguĂŻtĂ© Ă Pyongyang qu’une dĂ©sobĂ©issance obstinĂ©e n’entrainera que davantage de punition et d’isolation ».

Le président américain Donald Trump a tweeté dans la foulée: « Le monde veut la paix, pas la mort ».

– Or noir ciblĂ© –

Mais ni les Etats-Unis, ni la CorĂ©e du Nord ne montrent de vellĂ©itĂ©s d’engager des pourparlers pour mettre fin Ă la crise sur la pĂ©ninsule corĂ©enne.

Donald Trump a menacĂ© de « dĂ©truire totalement » la CorĂ©e du Nord en cas d’attaque contre les Etats-Unis, tandis que Pyongyang affirme que la communautĂ© internationale doit l’accepter comme une puissance nuclĂ©aire.

La rĂ©solution de vendredi vise notamment les expatriĂ©s nord-corĂ©ens, dont la totalitĂ© devraient ĂŞtre renvoyĂ©s chez eux d’ici fin 2019. Le projet prĂ©voyait initialement un dĂ©lai de douze mois, mais la Russie est intervenue pour prolonger le dĂ©lai.

Plusieurs dizaines de milliers de Nord-CorĂ©ens ont Ă©tĂ© dissĂ©minĂ©s Ă l’Ă©tranger, principalement en Russie et en Chine, pour travailler et gĂ©nĂ©rer de prĂ©cieuses devises pour leur pays d’origine. Selon l’ONU, ils travaillent dans des « conditions proches de l’esclavage ».

Mais, surtout, le texte alourdit des dispositions de précédentes résolutions, en particulier en amenuisant davantage les livraisons de pétrole brut et raffiné qui proviennent majoritairement de Chine.

Les approvisionnements en produits pétroliers devraient en conséquence reculer de 75%, et non 90% comme initialement prévu.

Par ailleurs, la rĂ©solution limite les livraisons de brut Ă 4 millions de barils par an. Et les importations nord-corĂ©ennes de produits pĂ©troliers raffinĂ©s, y compris diesel et kĂ©rosène, sont plafonnĂ©es Ă 500.000 barils l’an prochain contre 2 millions auparavant.

Si Pyongyang réalise de nouveaux essais nucléaires ou procède à de nouveaux tirs de missiles, le Conseil « agira pour réduire encore les exportations de pétrole vers la Corée du Nord », prévient la résolution.

Tous les pays sont désormais habilités à intercepter, inspecter, bloquer et saisir des bateaux soupçonnés de transporter des cargaisons illégales depuis ou vers la Corée du Nord.

La Chine et la Russie ont condamnĂ© devant le Conseil l’attitude de la CorĂ©e du Nord, tout en plaidant pour l’ouverture en urgence de canaux de communication afin d’attĂ©nuer les tensions.

« Les sanctions ne sont qu’un moyen », a dit Wu Haitao, ambassadeur adjoint chinois. « On ne peut s’attendre Ă rĂ©gler les problèmes par des sanctions unilatĂ©rales ou des pressions ».

Pour l’ambassadeur adjoint russe Vladimir Safronkov, « nous avons tous le devoir de fournir des opportunitĂ©s pour que la diplomatie fonctionne ».

– Pression pour discuter –

Le texte ajoute aussi des produits alimentaires, des Ă©quipements industriels et Ă©lectriques, ainsi que certaines matières premières et des navires Ă la liste des produits nord-corĂ©ens interdits d’exportation. Et Ă celle des produits interdits d’importation toutes les machines industrielles, camions et plusieurs mĂ©taux (fer et acier notamment).

Une quinzaine de responsables nord-corĂ©ens, quasiment tous employĂ©s dans l’industrie bancaire, font de plus l’objet de sanctions (le projet en prĂ©voyait initialement 19). Ils sont en consĂ©quence interdits de visa dans le monde entier et risquent un gel de leurs Ă©ventuels actifs Ă l’Ă©tranger. Le ministère des Forces armĂ©es, chargĂ© de la logistique, est Ă©galement visĂ©.

Le Conseil de sécurité a déjà interdit les exportations nord-coréennes de charbon, fer, plomb, textiles et produits de la mer, et limité les sociétés communes. Et, outre les restrictions aux importations de produits pétroliers, il a interdit notamment celles de gaz naturel liquéfié.

Les Etats-Unis mènent depuis plusieurs mois la charge contre le régime de Kim Jong-Un, cherchant par la pression de sanctions de plus en plus restrictives à pousser le jeune dirigeant à négocier.

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations unies Antonio Guterres avait estimĂ© avant le vote qu’une unanimitĂ© serait importante pour adresser un message clair Ă Pyongyang.

L’ambassadeur français Francois Delattre a saluĂ© la nouvelle mesure, estimant que « cette rĂ©solution fait mal ».

« Une fermetĂ© maximale aujourd’hui est notre meilleur antidote contre le risque de guerre », a-t-il dit.