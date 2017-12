La CorĂ©e du Nord a qualifiĂ© dimanche d' »acte de guerre » les nouvelles sanctions votĂ©es vendredi par le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU contre ses programmes nuclĂ©aire et balistique.

« Nous rejetons totalement les dernières sanctions de l’ONU (…) comme une atteinte violente Ă la souverainetĂ© de notre rĂ©publique et un acte de guerre qui dĂ©truit la paix et la stabilitĂ© de la pĂ©ninsule corĂ©enne et de la rĂ©gion », a dĂ©clarĂ© le ministère nord-corĂ©en des Affaires Ă©trangères dans un communiquĂ© diffusĂ© par l’agence officielle KCNA.

Le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU a durci vendredi les sanctions contre la CorĂ©e du Nord par un vote unanime sur une rĂ©solution amĂ©ricaine, en s’attaquant au pĂ©trole et Ă la question des travailleurs nord-corĂ©ens Ă l’Ă©tranger.

Il s’agit du neuvième train de sanctions onusiennes particulièrement drastiques contre Pyongyang. Les trois derniers ont Ă©tĂ© adoptĂ©s cette annĂ©e sous l’impulsion des AmĂ©ricains après des essais de missiles et un test nuclĂ©aire menĂ©s par la CorĂ©e du Nord.

Washington avait dĂ©posĂ© jeudi un projet de rĂ©solution après des nĂ©gociations avec la Chine, alliĂ©e de Pyongyang, Ă la suite d’un nouvel essai de missile balistique intercontinental (ICBM) le 28 novembre.

L’essai de ce Hwasong-15, dont Pyongyang affirme qu’il peut atteindre le territoire continental amĂ©ricain, a renforcĂ© les craintes de la communautĂ© internationale quant aux progrès impressionnants des programmes nuclĂ©aire et balistique nord-corĂ©ens depuis deux ans.

Qualifiant la CorĂ©e du Nord d' »exemple le plus tragique du mal dans le monde moderne », l’ambassadrice amĂ©ricaine Nikki Haley a affirmĂ© que les nouvelles sanctions Ă©taient « le reflet de l’indignation internationale face aux actions du rĂ©gime de Kim » Jong-Un.

La CorĂ©e du Nord justifie la poursuite de ces programmes militaires pourtant interdits par l’ONU par la menace que font selon elle planer les Etats-Unis sur son existence-mĂŞme.