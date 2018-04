Les olives d’Andalousie, l’autre guerre commerciale qui couve

Le drapeau amĂ©ricain flotte encore parmi d’autres devant l’usine d’AgroSevilla, le premier exportateur mondial d’olives noires. Mais la coopĂ©rative andalouse craint de devoir bientĂ´t le retirer, si la hausse des droits de douane rĂ©cemment imposĂ©e par les Etats-Unis, son premier client, devient dĂ©finitive.

Si la décision américaine faisait jurisprudence, fromages français et vins italiens pourraient eux aussi se retrouver dans le collimateur, préviennent les Espagnols.

Depuis cet hiver et la subite hausse des taxes, « nous avons perdu de nombreux contrats et nous avons dĂ» licencier pour la première fois de notre histoire », se dĂ©sole Gabriel Redondo, le prĂ©sident des 4.000 agriculteurs qui fournissent l’usine, la plus grande du monde pour les olives noires, installĂ©e au coeur des immenses plantations d’oliviers du sud de l’Espagne, Ă mi-chemin entre SĂ©ville et Grenade.

Les olives, vertes Ă la cueillette, y sont traitĂ©es, saumurĂ©es, dĂ©coupĂ©es et embouteillĂ©es, avant d’ĂŞtre expĂ©diĂ©es vers 72 pays, pour fournir pizzerias, sandwicheries et bars Ă salades, des marchĂ©s en pleine expansion notamment aux Etats-Unis.

AgroSevilla exporte 25% de sa production annuelle vers ce pays et l’usine a Ă©tĂ© spĂ©cialement calibrĂ©e pour fournir ce client crucial.

Mais, en quelques mois, l’horizon s’est obscurci pour la coopĂ©rative et pour l’ensemble du secteur des olives de table noires, qui emploie Ă temps plein 8.000 personnes et fait vivre 16.000 exploitations en Andalousie.

En 2017, deux entreprises californiennes ont portĂ© plainte contre leurs concurrents espagnols auprès du DĂ©partement amĂ©ricain du Commerce, les accusant de dumping, c’est-Ă -dire de vendre leurs produits Ă des prix trop bas aux Etats-Unis, profitant des subventions europĂ©ennes pour rogner sur leurs marges.

Outre le ministère, l’International Trade Commission (ITC), l’agence fĂ©dĂ©rale d’enquĂŞte sur le commerce -thĂ©oriquement indĂ©pendante-, a ouvert une enquĂŞte.

La décision définitive sera rendue mi-juillet, mais dès cet hiver, les Etats-Unis ont provisoirement augmenté de plus de 20% les droits de douane sur les olives espagnoles.

Le conflit vient s’ajouter aux tensions mondiales provoquĂ©es par le gouvernement de Donald Trump, en augmentant les droits de douane sur l’acier et l’aluminium, mĂŞme si l’Europe en est pour le moment exemptĂ©e.

– AnxiĂ©tĂ© –

Pour les producteurs andalous, la surprise a Ă©tĂ© totale. Le secteur dans son ensemble exporte 40% de sa production aux Etats-Unis, pour un montant d’environ 70 millions d’euros par an.

Avant mĂŞme la dĂ©cision dĂ©finitive, certains acheteurs amĂ©ricains ont suspendu leurs contrats, dĂ©sormais trop coĂ»teux. Dans l’usine, « nous sommes en train de tout rĂ©organiser », explique Gabriel Redondo, qui craint de perdre des marchĂ©s au profit du Maroc ou de l’Egypte. Trente employĂ©s, sur les 450 que compte l’usine, ont dĂ©jĂ perdu leur travail. A terme, ils pourraient ĂŞtre 80.

Paradoxe de la plainte : elle ne vise que le produit fini, pas les importations d’olives brutes qui restent taxĂ©es normalement. Les Etats-Unis, qui ne couvrent par leur production que 20% de leur consommation d’olives, continueront donc Ă acheter la matière première en Espagne.

Une perspective qui effraie les agriculteurs andalous. « Nous ne voulons pas livrer les olives sans les transformer » car les fruits bruts sont payĂ©s moitiĂ© moins cher que le produit final, explique Juan de Dios Segura, qui cultive 100 hectares d’oliviers dans les environs.

L’agriculteur attend avec anxiĂ©tĂ© la dĂ©cision de juillet, car il a dĂ©jĂ engagĂ© toutes ses dĂ©penses en engrais et en machines pour l’annĂ©e.

Les Espagnols, qui assurent avoir dĂ©jĂ dĂ©pensĂ© cinq millions d’euros en frais d’avocats aux Etats-Unis, se sentent un peu oubliĂ©s par Bruxelles.

Avec l’acier, « l’Europe a dĂ©ployĂ© toute son Ă©nergie diplomatique mais nous a laissĂ©s de cĂ´tĂ©. Elle se montre condescendante en raison de la petite taille du secteur », soupire M. Redondo.

Les professionnels mettent donc en avant un argument de poids : la plainte californienne, en arguant que les subventions europĂ©ennes nourrissent une concurrence dĂ©loyale, « remet en question la lĂ©galitĂ© de toute la politique agricole europĂ©enne », assure Antonio de Mora, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’association des producteurs d’olives de table Asemesa.

Le Parlement europĂ©en partage son inquiĂ©tude : craignant une « spirale d’enquĂŞtes » contre des produits agricoles, il a votĂ© mi-mars une rĂ©solution demandant Ă la Commission europĂ©enne d' »Ă©tudier la possibilitĂ© de contester toutes les dĂ©cisions finales amĂ©ricaines devant l’OMC (Organisation mondiale du commerce) ».

« Nous entamerons les actions adĂ©quates Ă chaque stade », promet-on Ă la Commission europĂ©enne, qui considère que « les mesures antisubventions n’ont aucun fondement ».