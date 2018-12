Les Orthodoxes en Ukraine: une communauté divisée

L’Ukraine compte parmi les plus importants pays du monde orthodoxe en nombre de croyants. Mais ceux-ci sont divisés entre fidèles du Patriarcat de Kiev et fidèles de celui de Moscou, qui rejette la nouvelle Eglise unifiée créée par un concile samedi.

Si ce concile a acté la formation d’une Eglise indépendante de la tutelle religieuse russe dans ce pays de plus de 40 millions d’habitants situé au portes de l’Union européenne, le sort d’une partie de ses orthodoxes reste incertain.

– Le chemin vers l’indépendance –

La Chrétienté est arrivée à Kiev, alors capitale de la Russie kiévienne, au 10e siècle depuis Constantinople, aujourd’hui Istanbul, dont le Patriarche reste la figure la plus respectée dans le monde orthodoxe.

La tutelle spirituelle de Kiev a été transférée en 1686 au Patriarcat de Moscou, qui jouit encore d’une influence considérable dans le pays.

Après la chute de l’Union soviétique en 1991, des figures religieuses ou politiques ont tenté à plusieurs reprises de créer une Eglise indépendante, alors sans succès.

En 1992, un ancien hiérarque du Patriarcat de Moscou, Filaret, proclame un Patriarcat de Kiev dissident. Celui-ci n’est alors reconnu par aucune autre Eglise orthodoxe dans le monde et Filaret est excommunié par Moscou.

Avec l’arrivée de nouvelles autorités pro-occidentales à Kiev en 2014 et le début d’une crise sans précédent avec la Russie marquée par l’annexion de la Crimée et un conflit meurtrier avec des séparatistes prorusses dans l’est, les autorités ukrainiennes ont plaidé auprès de Constantinople pour la reconnaissance d’une Eglise indépendante.

C’est chose faite en octobre avec une décision en ce sens du Patriarche de Constantinople, Bartholomée, qui décide également de lever l’excommunication de Filaret.

Furieuse, l’Eglise orthodoxe russe dénonce un « schisme » et rompt ses liens avec Constantinople.

– Trois Eglises à unifier –

L’orthodoxie est la principale confession en Ukraine avec 66% de croyants.

Cette communauté était jusqu’à présent divisée entre trois Eglises: le Patriarcat de Kiev, créé en 1992, le Patriarcat de Moscou et la minuscule Eglise dite autocéphale, qui représente 0,3% des croyants.

C’est le Patriarcat de Kiev qui revendique le plus grand nombre de fidèles (autour de 40%, selon des sondages), tandis que celui de Moscou (20%) dispose du plus grand nombre de paroisses, plus de 12.000, dont trois grands monastères (laures).

Si les autorités ukrainiennes assurent que chaque paroisse sera libre de choisir de rejoindre ou non la nouvelle Eglise indépendante, le Patriarcat de Moscou s’inquiète d’une prise de contrôle par la force de ses églises, dont plusieurs ont été récemment perquisitionnées par la police.

Le Patriarcat de Moscou a refusé de prendre part au concile de samedi, qu’il rejette comme « illégal », bien qu’une trentaine de ses dignitaires, dont deux évêques, s’y soient rendus malgré tout.

– Un nouveau primat –

Le concile de samedi a également élu à la tête de la nouvelle Eglise indépendante le métropolite Iepifani, 39 ans, qui a connu une carrière éclair au sein du clergé et qui est considéré comme un proche du Patriarche de Kiev, Filaret.

Selon l’agence RBC Ukraine, Iepifani faisait notamment face à un autre métropolite du Patriarcat de Kiev, Mykhaïlo, et à un métropolite de l’Eglise loyale à Moscou, Simeon.

Filaret, qui approche les 90 ans et dont les critiques l’accusent d’avoir une famille en secret et d’avoir été un collaborateur actif du KGB, s’était pourtant dit en octobre prêt à assumer cette fonction et faisant longtemps office de favori.

C’est finalement à son jeune protégé, peu connu du public mais farouche critique de l’influence religieuse russe en Ukraine et soutien de l’armée face aux séparatistes, qu’incombera la lourde tâche d’unifier les Orthodoxes du pays.