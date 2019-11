Les parlementaires mauritaniens se mobilisent en faveur de l’environnement

L’Assemblée nationale mauritanienne, unique chambre au parlement, a créé un groupe de sensibilisation sur l’importance de la protection de l’environnement et les défis auxquels fait face la Mauritanie dans ce domaine, a-t-on appris mardi de source parlementaire mardi à Nouakchott.Ce groupe se fixe comme objectif de veiller sur l’application des mesures pratiques et techniques prises pour protéger l’environnement en partenariat avec les différentes structures et sociétés à activités polluantes.

Lors d’une réunion inaugurale du groupe, lundi soir à Nouakchott, le premier vice-président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Hamadi Oud Meïmou, a rappelé le rôle dégradant sur l’environnement de l’activité quotidienne de l’homme.

Il a expliqué que l’action des entreprises et des Etats et leur quête constante du développement constituent une menace lente sur les écosystèmes environnementaux, la diversité biologique et la vie à l’échelle planétaire de manière générale.

Selon Oud Meïmou, la protection de l’environnement et l’éveil écologique sont désormais des composantes fixes dans l’étude des différents projets d’investissement et des activités humaines.

Il a souligné qu’aucune mesure décidée, aussi forte soit-elle, ne pourra produire les résultats escomptés sans l’association des législateurs qui promulguent les lois et contrôlent l’action du gouvernement.

Le vice-président du parlement a néanmoins signalé que les éventuelles actions entreprises dans le cadre de la protection de l’environnement ne doivent en aucun cas porter préjudice aux efforts de développement auxquels aspire la Mauritanie.