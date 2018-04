Les pays membres de la zone franc invitÃ©s Ã  Â«mutualiser leurs effortsÂ»

Le Premier ministre congolais, ClĂ©ment Mouamba, a appelĂ©, vendredi Ă Brazzaville, les pays membres de la Zone franc à « mutualiser » leurs « efforts » en vue d’apporter des rĂ©ponses adĂ©quates aux dĂ©fis qui leur sont lancĂ©s tels que lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.« Il s’agit aussi de mutualiser nos efforts dans les rĂ©ponses qu’il convient d’apporter Ă un certain nombre de dĂ©fis Ă relever tels que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sans oublier l’indispensable stabilitĂ© de nos systèmes financiers qu’il faut prĂ©server », a dit ClĂ©ment Mouamba, en prĂ©sidant l’ouverture  de la rĂ©union des ministres des Finances des pays membres de la Zone franc.

Les thèmes de la rencontre « traduisent notre volonté de densifier, renforcer et faire converger nos économies pour mieux nous armer contre les chocs endogènes et exogènes inhérents aux cycles économiques », a souligné le Premier ministre congolais, selon qui « il y a un large consensus pour reconnaitre que la coopération monétaire et financière entre nos unions monétaires et la France présente de réels avantages ».

 A ce propos, il  a fait Ă©tat principe de solidaritĂ©, soulignant qu’il fonde « le partenariat sans lequel certains pays (membres de la zone franc) n’auraient pas Ă©tĂ© en mesure de financer leurs balances des paiements dans le contexte actuel de crise ».

Toutefois, a relevĂ© ClĂ©ment Mouamba, la rĂ©union des ministres des Finances doit ĂŞtre saisie pour « renforcer » cette coopĂ©ration interĂ©tatique « dans l’intĂ©rĂŞt bien compris de nos Etats et de nos peuples qui aspirent tous Ă un mieux-ĂŞtre bien partagĂ© ».

« C’est un impĂ©ratif, au regard des avantages que procurent les unions monĂ©taires et Ă©conomiques », a-t-il affirmĂ©.

Les travaux de cette rĂ©union se tiennent en prĂ©sence d’experts en FCFA venus de la France, du Gouverneur et des prĂ©sidents des institutions financières de la zone de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (CEMAC).

La zone Franc est un espace monĂ©taire et financier qui lie la France aux Comores et Ă quatorze pays africains (BĂ©nin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, CĂ´te d’Ivoire, Gabon, GuinĂ©e-Bissau, GuinĂ©e Ă©quatoriale, Mali, Niger, SĂ©nĂ©gal et Togo).