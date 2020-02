Les personnes handicapées de Côte d’Ivoire réclament un observatoire à Ouattara

Les personnes handicapées de Côte d’Ivoire ont «demandé solennellement» mardi au président ivoirien Alassane Ouattara de mettre en place un observatoire national des personnes handicapées, une institution qui permettra selon eux, de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap dans le pays.« Au nom de toutes les personnes handicapées de Côte d’Ivoire, de leurs parents et amis, nous demandons solennellement au Président de la République, Alassane Ouattara et à son Gouvernement de bien vouloir mettre en œuvre ce projet de haute portée sociale qui nous tient tant à cœur», a plaidé Raphaël Dogo, le président de la Fédération des associations des personnes handicapées de Côte d’Ivoire ( FAHCI) dans une conférence de presse en présence de Joël N’Guessan le président du Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP).Selon lui, la création de cet observatoire permettra de garantir, promouvoir et surtout de contrôler tous les droits de l’homme de toutes les personnes handicapées, tels que prévus par les textes législatifs et réglementaires applicables en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, a-t-il ajouté, ce projet vise à faciliter le suivi et l’orientation des politiques publiques en faveur de la protection et de la promotion des personnes en situation de handicap, ainsi que d’accompagner les interventions menées au niveau national.Auparavant, M. Dogbo a présenté le dispositif législatif et réglementaire ivoirien en faveur des personnes handicapées estimant que ces textes sont « méconnus et peu suivis» dans le pays. « La Côte d’Ivoire trône dans le peloton de tête des pays africains en matière de lois et textes en faveur de la promotion et de la protection des personnes en situation de handicap. Et c’est tout à l’honneur du Président de la République, Alassane Ouattara, du Gouvernement et des législateurs ivoiriens», a-t-il salué souhaitant cependant plus d’actions en faveur des personnes handicapées.Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2014, 453.000 personnes handicapées ont été dénombrées en Côte d’Ivoire.Une étude réalisée en 2006 dans le cadre de l’enquête « Niveau de vie des ménages » en Côte d’Ivoire, a montré que sur 153 443 handicapés actifs, environ 49% étaient sans emploi, soit un taux de plus de 3 fois supérieur à la moyenne nationale (13%). Cette étude a également montré que les handicapés actifs sont en général issus de couches sociales très modestes.