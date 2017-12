Les perspectives Ã©conomiques de la CEMAC Â«restent dÃ©licatesÂ» Ã  moyen terme, selon le FMI

Le Fonds monĂ©taire international (FMI) a jugĂ© «dĂ©licates», Ă moyen terme, les perspectives Ă©conomiques de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (CEMAC) dont la croissance, en 2017, reste nĂ©gative Ă -½%.Au terme de ses entretiens annuels sur les politiques communes des pays membres et les politiques communes Ă l’appui des programmes de rĂ©forme, clĂ´turĂ©s le 15 dĂ©cembre dernier, l’institution note une chute marquĂ©e et continue des recettes pĂ©trolières depuis 2014, avec une croissance Ă©conomique rĂ©gionale devenue nĂ©gative et des dĂ©sĂ©quilibres budgĂ©taires et extĂ©rieurs s’Ă©tant creusĂ©s depuis 2 ans.Â

La chute marquĂ©e des recettes pĂ©trolières depuis 2014, constate-t-elle, continue de peser sur la situation Ă©conomique de la rĂ©gion, la croissance ayant fortement reculĂ© depuis 2014 pour se situer Ă -1% en 2016, du fait de la dĂ©tĂ©rioration de la production pĂ©trolière (-6%) et de l’atonie de la croissance du PIB non pĂ©trolier, de l’ordre de 1%.

Le FMI explique cette situation notamment par une rĂ©duction notable des dĂ©penses publiques dans la plupart des pays et l’importante accumulation d’arriĂ©rĂ©s budgĂ©taires, l’inflation demeurant faible du fait d’une activitĂ© Ă©conomique atone, et le secteur financier continuant de montrer des signes de faiblesse avec une diminution des dĂ©pĂ´ts bancaires, un crĂ©dit Ă l’Ă©conomie en stagnation et une hausse des prĂŞts improductifs.

«Si la phase aigĂĽe de la crise s’est quelque peu attĂ©nuĂ©e, les perspectives vont continuer Ă comporter des risques importants», avertit le FMI qui appelle les autoritĂ©s nationales des pays de la CEMAC à «tenir pleinement leurs engagements d’opĂ©rer rĂ©solument un assainissement des finances publiques afin de rĂ©tablir la viabilitĂ© extĂ©rieure de chaque pays membre».

Et de rappeler que les autoritĂ©s nationales et les institutions rĂ©gionales de la CEMAC avaient commencĂ© Ă prendre des mesures visant Ă rĂ©tablir la stabilitĂ© extĂ©rieure et budgĂ©taire après la forte chute des cours du pĂ©trole, dĂ©cidant ainsi d’engager une riposte Ă©nergique et concertĂ©e dans tous les pays membres, chacun ayant convenu de faire appel au concours du FMI pour mettre en Ĺ“uvre cette stratĂ©gie.

A ce jour, seuls trois pays (Cameroun, Gabon et Tchad) ont toutefois adopté de nouveaux programmes appuyés par le FMI, que la République centrafricaine a ajusté un programme existant, mais que le Congo et la Guinée Équatoriale traînent encore les pieds.

Le Fonds note que la stratĂ©gie rĂ©gionale restera incomplète, tant que tous les membres de la CEMAC n’auront pas engagĂ© des programmes de rĂ©formes Ă mĂŞme d’ĂŞtre appuyĂ©s par les partenaires au dĂ©veloppement.

Dans le mĂŞme esprit, la poursuite des efforts de diversification de l’Ă©conomie, notamment dans le cadre du programme rĂ©gional de rĂ©formes Ă©conomiques et financières, devrait contribuer Ă rĂ©duire les vulnĂ©rabilitĂ©s aux chocs pĂ©troliers et ouvrir la voie Ă une croissance durable et inclusive.