Les plus fortes tempêtes depuis Xynthia

La France, frappĂ©e depuis trois jours par Eleanor, a subi Ă plusieurs reprises des tempĂŞtes meurtrières depuis Xynthia en 2010, mais qui n’ont jamais atteint la mĂŞme gravitĂ©:

– Xynthia, la plus meurtrière depuis 1999 –

Le 28 fĂ©vrier 2010, la tempĂŞte Xynthia associĂ©e Ă une grande marĂ©e frappe principalement la façade atlantique (Loire-Atlantique, VendĂ©e, Charente-Maritime, PyrĂ©nĂ©es). AssociĂ©e Ă une grande marĂ©e, c’est la plus forte tempĂŞte subie en France depuis la « tempĂŞte du siècle » de dĂ©cembre 1999, qui avait fait 92 morts.

Xynthia fait 53 morts, dont 29 à La Faute-sur-Mer (Vendée), et 7 blessés graves. Les élus de La Faute-sur-Mer sont poursuivis pour homicides involontaires, pour avoir fait construire ou laissé construire dans les zones dangereuses qui ont été submergées, mais seul le maire est finalement condamné en avril 2016.

– 2012-2016: une forte tempĂŞte par an –

– 19-20 octobre 2012: Des vents violents sur le sud privent 55.000 personnes d’Ă©lectricitĂ©. Les Sanctuaires de Lourdes sont inondĂ©s. Le 26, de fortes pluies tuent deux personnes, emportĂ©es par les eaux Ă Toulon.

– 28 octobre 2013: La tempĂŞte Christian souffle sur douze dĂ©partements, du Morbihan au Nord/Pas-de-Calais, Ă plus de 100 km/h, causant des dĂ©gâts matĂ©riels. Une femme est emportĂ©e par une vague Ă Belle-ĂŽle (Morbihan).

– 14-16 fĂ©vrier 2014: Ulla balaie l’ouest de la France et fait un mort sur un paquebot le 14 fĂ©vrier, au large du Finistère. Jusqu’Ă 115.000 foyers sont privĂ©s d’Ă©lectricitĂ© par des vents Ă 150 km/h.

– 16 septembre 2015: Des vents violents, notamment sur la vallĂ©e du RhĂ´ne, provoquent de gros dĂ©gâts dans douze dĂ©partements, principalement du centre-est, et la mort de trois personnes, Ă©crasĂ©es par l’effondrement de bâtiments et la chute d’un arbre.

– 8-10 fĂ©vrier 2016: Tout l’ouest de l’Europe est frappĂ©. En Bretagne, le vent souffle de 125 Ă 135 km/h avec des pointes Ă 148 km/h, mais les dĂ©gâts demeurent limitĂ©s. Deux personnes sont gravement blessĂ©es Ă Paris et une autre est tuĂ©e en Corse par la chute de panneaux publicitaires.

– Nombreuses tempĂŞtes depuis un an –

– 13 janvier 2017: Une forte tempĂŞte frappe tout l’est de la France. Une mère de famille est tuĂ©e par un arbre en conduisant ses enfants Ă l’Ă©cole dans les Alpes-Maritimes. Plus de 330.000 foyers sont privĂ©s d’Ă©lectricitĂ©.

– 3-6 fĂ©vrier 2017: Trois dĂ©pressions, Kurt, Leiv et Marcel, se succèdent en quatre jours sur l’ouest. On constate des rafales de vent Ă 148 km/h en Gironde, des Ă©coles au toit arrachĂ©, des axes ferroviaires coupĂ©s, jusqu’Ă 260.000 foyers privĂ©s d’Ă©lectricitĂ©, mais pas de morts.

– 6 mars 2017: La tempĂŞte Zeus cause la mort de deux automobilistes par des chutes d’arbres et prive d’Ă©lectricitĂ© jusqu’Ă 600.000 foyers, du jamais-vu depuis 1999. Les vents ont dĂ©passĂ© 190 km/h sur le Finistère et 160 km/h au Cap corse.

– 11 dĂ©cembre 2017: Ana frappe l’ouest de la France et prive plus de 120.000 foyers d’Ă©lectricitĂ©, essentiellement dans les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. La VendĂ©e subit des vents jusqu’Ă 160 km/h. Des chutes d’arbres perturbent le trafic ferroviaire dans les Pays de la Loire.

– 28 dĂ©cembre 2017: Dans la nuit du 27 au 28, Bruno frappe la Corse avec des rafales de 135 km/h au Cap-Corse, 140 km/h Ă Ajaccio et jusqu’Ă 156 km/h au Cap-Pertusato. La veille, Bruno a balayĂ© l’ouest de la France, jusqu’Ă 144 km/h sur les PyrĂ©nĂ©es, faisant trois blessĂ©s lĂ©gers.

– 2-4 janvier 2018: Les tempĂŞtes Carmen et Eleanor se succèdent en trois jours. Des rafales Ă plus de 130 km/h font un mort dans les PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques le 2 janvier. Les 3 et 4, les rafales d’Eleanor sur la moitiĂ© nord, les Alpes et la Corse, privent 225.000 foyers d’Ă©lectricitĂ©. Trois personnes sont tuĂ©es, une Ă trois disparues et vingt-six blessĂ©es. Le risque d’avalanches est maximal et l’on craint des inondations.