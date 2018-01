Les plus gros vols de bijoux en France depuis dix ans

Rappel des principaux vols de bijoux en France depuis dix ans, après le spectaculaire braquage dans le cĂ©lèbre palace parisien du Ritz mercredi, oĂą ont Ă©tĂ© dĂ©robĂ©s plus de quatre millions d’euros en joaillerie.

– Dans des bijouteries et hĂ´tels –

– 18 jan 2017: un homme dĂ©robe Ă visage dĂ©couvert pour 15 millions d’euros de bijoux dans la bijouterie Harry Winston Ă Cannes avant de repartir Ă pied.

– 30 dĂ©c 2016: Un faux client subtilise deux diamants bruts et deux bagues chez un joailler parisien en les remplaçant par des faux. Le vol, portant sur 5,5 millions d’euros, est dĂ©couvert plusieurs heures après. Le suspect est arrĂŞtĂ© en Roumanie.

– 5 mai 2015: Quatre hommes braquent la bijouterie Cartier Ă Cannes, pour un butin de bijoux et de montres estimĂ© Ă 17,5 millions d’euros.

– 28 juil 2013: lors de l’exposition « Extraordinary Diamonds » organisĂ©e par la maison Leviev Ă l’hĂ´tel Carlton de Cannes, un voleur armĂ© s’empare de bijoux et de montres, pour un montant d’environ 103 millions d’euros. Il s’agit du plus important vol de bijoux en France.

– 13 juil 2009: trois hommes s’emparent de 15 millions d’euros dans le hold-up d’une bijouterie Cartier Ă Cannes.

– 30 mai 2009: La bijouterie Chopard, Ă Paris, est victime d’un braquage Ă©clair (moins de deux minutes) Ă l’arme factice. L’auteur, qui avait dĂ©robĂ© pour 6,8 millions d’euros de bijoux, est condamnĂ© Ă huit ans de prison en 2011.

– 4 dĂ©c 2008: une Ă©quipe braque la joaillerie Harry Winston, Ă Paris. 900 pièces sont dĂ©robĂ©es – 279 sont retrouvĂ©es pendant l’enquĂŞte – pour un prĂ©judice de 78,9 millions d’euros. Huit hommes sont condamnĂ©s en 2015 jusqu’Ă 15 ans de prison pour vol, sept autres sont condamnĂ©s en 2017 pour recel.

– Chez des particuliers ou sur la route –

– 21 nov 2016: Deux touristes qataries sont dĂ©valisĂ©es après avoir atterri Ă l’aĂ©roport parisien du Bourget. Deux agresseurs obligent leur Bentley Ă quitter l’autoroute avant d’asperger chauffeur et passagères de gaz lacrymogène et d’emporter bijoux, vĂŞtements et bagages pour un prĂ©judice de 5 millions d’euros.

– 3 oct 2016: La star amĂ©ricaine de tĂ©lĂ©rĂ©alitĂ© Kim Kardashian est victime d’un vol avec violence dans son hĂ´tel parisien du quartier de la Madeleine. Cinq agresseurs masquĂ©s, dĂ©guisĂ©s en policiers, font irruption dans sa chambre et repartent avec 9 millions d’euros de bijoux, laissant la victime ligotĂ©e dans la salle de bains.

– 15 avr 2015: Des voleurs Ă la portière dĂ©robent pour 5 millions d’euros de bijoux Chanel Ă une collectionneuse d’art d’origine taĂŻwanaise, sur l’autoroute A1 près de Paris.

– Nuit du 10 au 11 mars 2015: Un commando lourdement armĂ© Ă©ventre Ă la pelleteuse deux fourgons sur un pĂ©age de l’autoroute A6 et dĂ©robe pour 9 millions d’euros de bijoux.

– 28 mai 2010: Un commando fait main basse Ă Marseille sur 7 millions d’euros de bijoux en prenant en otages un grossiste et sa famille Ă leur domicile.

– 15 fĂ©v 2010: La fille du maire de Kiev se fait dĂ©rober par un voleur Ă la portière sur l’autoroute A1 près de Paris, des bijoux d’une valeur de 4,5 millions d’euros.