Les politiques ivoiriens «s’organisent» pour la «paix chèrement acquise» (Soro)

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kigbafori Soro a fait, lundi, le point de la situation sociopolitique ivoirienne au Président Congolais, Denis Sassou N’guesso au cours d’une audience, soutenant que «les acteurs politiques (ivoiriens) étaient en train de s’organiser pour que la paix si chèrement acquise soit maintenue».S’exprimant à Brazzaville devant des journalistes, M. Soro a souligné que son entretien avec le Président Congolais a porté sur la situation politique en Côte d’Ivoire et en Afrique.

« Je lui ai donné la situation politique en Côte d’Ivoire. Je lui ai dit que les choses se passaient très bien et que les acteurs politiques étaient en train de s’organiser pour que la paix si chèrement acquise soit maintenue», a-t-il expliqué.

Selon lui, les conseils de M. N’guesso ont été de dire que « l’Afrique travaille en général à la paix », par conséquent, « la Côte d’Ivoire qui est une sorte de locomotive de la sous-région ouest-africaine » doit travailler à maintenir la paix.

Par ailleurs, Guillaume Kigbafori Soro a été interrogé sur la situation de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo jugé à la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité commis pendant la crise postélectorale ivoirienne de 2010-2011.

« En ce qui concerne la situation du président Gbagbo à la Haye, vous savez très bien que nous sommes dans un processus de réconciliation. Nous souhaitons que les choses s’apaisent et si M. Gbagbo est un élément de cet apaisement, nous souhaitons que les choses se passent bien pour lui à la CPI et qu’un jour, il puisse retrouver la liberté et vivre tranquillement dans son pays », a dit M. Soro.

Le président du l’hémicycle ivoirien séjourne depuis samedi à Brazzaville à l’invitation du président congolais Denis Sassou N’guesso avec qui il dit avoir une relation «au-delà des postures institutionnelles et diplomatiques».