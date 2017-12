Les premiers rÃ©sultats au Liberia attendus en fin d’aprÃ¨s-midi, Weah favori

Le Liberia devrait connaĂ®tre jeudi en fin d’après-midi les premiers rĂ©sultats de la prĂ©sidentielle qui oppose le favori, la lĂ©gende du foot et sĂ©nateur George Weah, au vice-prĂ©sident sortant, Joseph Boakai, pour une première alternance dĂ©mocratique en plus de 70 ans.

« Un point sur le résultat du second tour à 17H45 » (GMT et locales), a indiqué sur Facebook et Twitter la Commission électorale nationale, sans donner plus de détails.

A Monrovia, des policiers casquĂ©s et armĂ©s Ă©taient postĂ©s depuis le matin aux abords du siège de la NEC, alors que le pays attend sereinement l’annonce du successeur d’Ellen Johnson Sirleaf, unique femme Ă©lue chef d’Etat en Afrique Ă ce jour, qui ne pouvait plus se reprĂ©senter après deux mandats de six ans.

Selon des rĂ©sultats non-officiels publiĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux par le camp Weah, l’ancien attaquant du PSG, de Monaco et du Milan AC l’emporterait facilement dans la plupart des provinces.

« Le peuple libĂ©rien a clairement fait son choix (mardi) et, ensemble, nous sommes confiants quant Ă l’issue du processus Ă©lectoral », a tweetĂ© le Ballon d’Or 1995, plus que jamais favori après ĂŞtre sorti vainqueur du premier tour du 10 octobre avec plus de 38% des voix.

« On attend les résultats définitifs. On parle de Weah, mais ce sont uniquement ses comtés, pas les miens », a déclaré jeudi à un petit groupe de journalistes Joseph Boakai, 73 ans.

George Weah a en tous cas dĂ©jĂ reçu les « fĂ©licitations » d’une autre star du foot, l’Ivoirien Didier Drogba. « Merci Didier de ton soutien, nous sommes tous les deux soucieux et conscients du destin de nos peuples. Suivons le mĂŞme chemin… », a rĂ©pondu en français l’ancien Parisien, 51 ans, sur Twitter.

« Faut-il dire prĂ©sident Weah? », s’interroge en Une le quotidien The New Dawn, en soulignant que ses partisans avaient commencĂ© Ă cĂ©lĂ©brer la victoire sans attendre les rĂ©sultats officiels.

Le Liberia n’a pas connu d’alternance dĂ©mocratique depuis 1944. Et près de trois dĂ©cennies après le dĂ©but d’une guerre civile particulièrement atroce –250.000 morts entre 1989 et 2003– ce pays anglophone d’Afrique de l’Ouest s’apprĂŞte Ă vivre sa première transition pacifique entre deux prĂ©sidents Ă©lus.

La présidente sortante a signé mardi un décret établissant une « équipe de transition », composée de plusieurs ministres, pour organiser un « transfert ordonné du pouvoir » à son successeur, prévu le 22 janvier.

– ‘Un bien commun: la paix’ –

« La NEC est heureuse que, 48 heures après le vote, tout reste pacifique. Même ceux qui étaient virulents sur les réseaux sociaux ont commencé à changer de ton », a déclaré jeudi à la radio son directeur de la communication Henry Flomo.

« Tout le monde dit qu’il y a un bien commun Ă protĂ©ger, c’est Ă dire la paix au Liberia », a-t-il ajoutĂ©.

Le dĂ©pouillement des bulletins –le pays compte 2,1 millions d’inscrits– devrait ĂŞtre achevĂ© vendredi et les rĂ©sultats complets publiĂ©s dans la foulĂ©e.

« Cela va plus vite qu’auparavant et l’Ă©lection a Ă©tĂ© juste. Cela va rester pacifique, je suis sĂ»r qu’il n’y aura pas de violence », a expliquĂ© jeudi Ă l’AFP un employĂ© d’une compagnie d’assurance de 27 ans, Bestman Smith.

SĂ©nateur depuis 2014 de la province la plus peuplĂ©e du Liberia, George Weah a choisi comme colistière Jewel Howard-Taylor, ex-femme de Charles Taylor et influente sĂ©natrice. Mais tous deux affirment ne pas entretenir de lien avec l’ancien prĂ©sident.

Le Liberia, qui peine Ă se remettre de l’Ă©pidĂ©mie d’Ebola, vit encore dans le souvenir de Charles Taylor, 69 ans, ancien chef de guerre puis prĂ©sident (1997-2003), prĂ©dĂ©cesseur de Mme Sirleaf. CondamnĂ© par la justice internationale Ă 50 ans de prison, il purge sa peine en Grande-Bretagne pour crimes contre l’humanitĂ© et crimes de guerre perpĂ©trĂ©s en Sierra Leone voisine.

– Scrutin saluĂ© Ă l’international –

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, et le chef des observateurs de la CommunautĂ© Ă©conomique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CĂ©dĂ©ao), l’ancien prĂ©sident du Ghana John Dramani Mahama, ont saluĂ© « la tenue pacifique » du scrutin, tout comme l’a Ă©galement fait l’Union europĂ©enne.

Organisé au lendemain de Noël, le second tour a vu la participation atteindre « environ 55% », selon M. Mahama. Il avait été reporté de sept semaines en raison de contestations des résultats du premier tour du 10 octobre par plusieurs candidats.

« Cette transition est cruciale. Si le Liberia la rĂ©ussit, ce sera une victoire pour lui, pour l’Afrique de l’Ouest et pour l’Afrique en gĂ©nĂ©ral », a dĂ©clarĂ© mardi Ă l’AFP l’ancien prĂ©sident du Nigeria, Goodluck Jonathan, venu en observateur.