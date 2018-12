Les présidents Déby et Kaboré au cinquantenaire de l’Institut international d’ingénierie à Ouagadougou

L’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE) a célébré, vendredi à Ouagadougou, son 50e anniversaire, sous la présidence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et du parrain, le président tchadien, Idriss Déby, a constaté APA.Parrain de la cérémonie, le président tchadien, Idriss Itno Déby a été élevé au rang de Dr Honoris Causas à son arrivé à Ouagadougou dans la soirée d’hier jeudi. En outre, un complexe sera également baptisé au 2IE à son nom.

L’impétrant (Idriss Déby) a dédié ses distinctions au peuple tchadien et à l’ensemble de la jeunesse africaine.

C’est en 1968 que 14 pays d’Afrique centrale et occidentale se s’étaient regroupés au sein de l’OCAM (organisation commune Afrique et Malgache) pour créer ce qui, après plusieurs dénominations, est devenu aujourd’hui Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE).

En 50 ans d’excistence, l’Institut a formé 8.100 ingénieurs et techniciens supérieurs dans une trentaine de nationalités. À ce jour, l’institut 2iE est fort de 16 États membres et le Tchad compte le plus gros contingent formé, après le Burkina, avec 442 diplômés.