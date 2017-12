Les principaux accidents de train aux Etats-Unis

L’accident de train qui a fait trois morts lundi dans le nord-ouest amĂ©ricain fait suite Ă plusieurs autres catastrophes ferroviaires qui ont endeuillĂ© les Etats-Unis au cours des dernières dĂ©cennies.

– 45 morts Ă Chicago en 1972 –

La pire catastrophe ferroviaire depuis une quarantaine d’annĂ©es remonte Ă octobre 1972 lorsque deux trains de banlieue sont entrĂ©s en collision Ă Chicago, faisant 45 morts et plus de 330 blessĂ©s.

– 44 morts en Alabama en 1993 –

En septembre 1993, 44 personnes ont pĂ©ri près de la ville de Saraland en Alabama dans le dĂ©raillement d’un train Ă son passage sur un pont enjambant la rivière Mobile.

– 25 morts près de Los Angeles en 2008 –

Au cours des dix dernières annĂ©es, la catastrophe la plus grave a eu lieu le 12 septembre 2008, lorsqu’un train de banlieue avec 222 passagers Ă bord a heurtĂ© de plein fouet un convoi de marchandises Ă Chatsworth (50 km au nord-ouest de Los Angeles), faisant 25 morts.

– Les accidents les plus rĂ©cents –

Plus rĂ©cemment, les Etats-Unis ont connu une sĂ©rie d’accidents meurtriers:

– Un mort et 114 blessĂ©s le 29 septembre 2016: un train de banlieue dĂ©fonce, Ă l’heure de pointe, la gare très frĂ©quentĂ©e d’Hoboken, dans le New Jersey, près de New York. Le train bondĂ©, au lieu de ralentir en entrant en gare, a poursuivi sa course et sautĂ© les butoirs situĂ©s en bout de voie pour traverser un hall de correspondance avant de s’Ă©craser contre un mur provoquant l’effondrement du plafond en verrière.

– Dix morts le 14 janvier 2015: un autocar, qui transfĂ©rait des dĂ©tenus d’une prison d’Abilene vers celle d’El Paso, au Texas, quitte un tronçon de l’autoroute, tombe en contrebas sur la voie ferrĂ©e, et entre en collision avec un train: huit dĂ©tenus et deux employĂ©s de l’administration pĂ©nitentiaire sont tuĂ©s.

– Huit morts le 12 mai 2015: le train 188 de la compagnie ferroviaire publique Amtrak qui reliait Washington Ă New York avec 243 personnes Ă bord dĂ©raille Ă Philadelphie, faisant huit morts et plus de 200 blessĂ©s. L’accident s’est passĂ© Ă l’entrĂ©e d’une courbe alors que le train Ă©tait lancĂ© Ă 170 km/h, soit plus de deux fois la vitesse autorisĂ©e.

– Six morts le 3 fĂ©vrier 2015: une collision au nord de New York entre un train de banlieue bondĂ© et une voiture qui traversait les voies, fait six morts et 15 blessĂ©s. Il s’agit du pire accident mortel de l’histoire de Metro North, la ligne ferroviaire qui relie Manhattan aux banlieues nord de New York, et le troisième en deux ans.

– Quatre morts le 1er dĂ©cembre 2013: un train de banlieue roulant trop vite rate un virage Ă son arrivĂ©e dans le Bronx Ă New York, faisant 4 morts et 67 blessĂ©s.