Les programmes des finalistes de la présidentielle au Brésil

Le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro et Fernando Haddad (gauche), qui s’affronteront le 28 octobre au second tour de la présidentielle au Brésil, défendent des programmes aux idées diamétralement opposées, dont voici les principaux axes:

– Candidats, partis et slogans:

– JAIR BOLSONARO, 63 ans – Parti Social Libéral (PSL, extrême droite) – Ex-capitaine de l’armée brésilienne – Slogan: « Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous ».

– FERNANDO HADDAD, 55 ans – Ex-maire de Sao Paulo – Parti des Travailleurs (PT, gauche) – Slogan « Le peuple heureux à nouveau ».

– Économie:

BOLSONARO

. Réduction de la dette de 20% au moyen de de privatisations.

. Création d’un système parallèle de retraite par capitalisation.

. Réduction du nombre de ministères.

HADDAD

. Fin du gel des dépenses publiques décidé par le gouvernement Temer.

. Interruption des privatisations et participation de la compagnie publique Petrobras dans l’ensemble des projets d’exploration pétrolière en eaux profondes (pré-sal).

. Réduction de la dette grâce au « retour au plein emploi » et à des mesures contre l’évasion fiscale.

– Sécurité:

BOLSONARO

. « Abaissement de la majorité pénale à 16 ans ».

. Assouplissement de la législation sur le port d’armes. « Les armes sont des instruments qui peuvent être utilisés pour tuer ou pour sauver des vies. Ça dépend de qui s’en sert ».

. « Protection juridique » de policiers s’ils tuent un suspect avec leur arme en service.

. « Qualifier les invasions de propriétés rurales ou urbaines de terrorisme ».

HADDAD

. Changement radical de la politique actuelle antidrogue, « erronée, injuste et inefficace », en prenant exemple sur les expériences de dépénalisation dans d’autres pays.

. « La politique de contrôle des armes à feu doit être améliorée, en renforçant la traçabilité ».

. Meilleure coordination des services de renseignements pour lutter contre le crime organisé.

– Corruption:

BOLSONARO: « Nous voulons un gouvernement décent, différent de tout ce qui nous a plongé dans la crise éthique, morale et budgétaire ».

HADDAD prône « plus de transparence », mais considère que « la lutte contre la corruption ne peut servir à criminaliser la politique ».

– Diplomatie:

BOLSONARO:

. « Nous allons arrêter de faire l’éloge de dictatures assassines (il fait notamment référence au Venezuela) et de dénigrer des démocraties importantes comme les Etats-Unis, l’Italie ou Israël ».

HADDAD:

. « Le Brésil doit reprendre et approfondir sa politique d’intégration latino-américaine et la coopération Sud-Sud (notamment avec l’Afrique) pour soutenir le multilatéralisme, la recherche de solutions à travers le dialogue et le rejet de l’usage de la force ».

– Avortement:

Aucun des deux candidats ne mentionne le sujet dans son programme officiel, mais ils se sont déjà exprimés à ce propos:

BOLSONARO:

. Il a promis d’opposer son veto à toute tentative d’assouplissement d’une loi déjà très restrictive. Au Brésil, l’IVG n’est autorisée qu’en cas de viol, de risque pour la mère ou de grave malformation du cerveau du foetus.

HADDAD:

. En 2012, il s’est dit « personnellement contre » l’assouplissement des règles régissant l’avortement mais s’est dit en faveur de politiques publiques en faveur du planning familial. Sa colistière Manuela D’Avila est en revanche favorable à la légalisation de l’IVG.

– Environnement:

BOLSONARO:

. Fort du soutien du puissant lobby de l’agro-business au Parlement, son programme prévoit de regrouper les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement « en un seul » et n’évoque ni la déforestation ni le réchauffement de la planète.

HADDAD:

. Il se donne pour objectif d’éradiquer la déforestation d’ici 2022 sans réduire la production agricole, grâce à une utilisation « plus efficace » des terres cultivables.