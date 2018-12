Les quotidiens à fond sur la politique et le sacre du Sénégal à la Can de Beach Soccer

La presse sénégalaise reçue samedi à APA accorde un traitement de faveur à l’actualité politique et aux Lions de Beach Soccer, sacrés hier champions d’Afrique, en battant le Nigéria.Dans un entretien avec Vox Populi, l’artiste rappeur « Xuman, le gunman tire sur tout ce qui bouge » et affirme : « Je suis du côté du peuple, parce qu’il ne me trahira pas. Macky a créé beaucoup de martyrs, il y a une certaine frustration qui est en train de se faire voir. Je ne pense pas que les Sénégalais, leur ras-le-bol soit général pour que Macky parte ».

Traitant de l’éligibilité du candidat déclaré du Pds, L’As note que « Karim divise les juristes ».

« Manif de l’opposition le 21 décembre-Test de confiance entre le FRN (Front national de résistance) et la Pose (plateforme opérationnelle de sécurisation des élections ».

A propos de l’unité d’action de l’opposition, des candidatures, des programmes…EnQuête indique que « les batailles (sont) différées ». Selon nos confrères, l’opposition relègue au second plan la mère des batailles : son unité d’action.

Dans Le Soleil, Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (majorité) estime que « la vision de Macky Sall dépasse l’horizon d’une présidentielle ».

Ce journal informe que l’Agence nationale d’insertion et de développement agricole (Anida) veut « créer 860 fermes agricoles d’ici à 2020 ».

Le Soleil revient sur la Can de Beach Soccer et informe que «le Sénégal conserve son titre continental », poussant EnQuête à parler d’« une 5ème toile pour les Lions ».

Pour Vox Populi, « les Lions domptent encore les Nigérians ».

Pour l’organisation des Caf Awards 2018 à Dakar, L’As révèle que l’Etat met un milliard f cfa sur la table.