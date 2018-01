Les quotidiens dissèquent le message du nouvel an de Macky Sall

La quasi-totalitĂ© des quotidiens sĂ©nĂ©galais parus mardi mettent le focus sur l’adresse Ă la nation du prĂ©sident Macky Sall Ă l’occasion de la fĂŞte du nouvel an.«Message Ă la Nation du prĂ©sident de la RĂ©publique-Performances et espoirs», titre le quotidien national Le Soleil.

Dans son Ă©ditorial, ce quotidien Ă©crit que «le message adressĂ© par Macky Sall Ă la Nation est un chef-d’Ĺ“uvre de discours court, concis Ă souhait et pĂ©nĂ©trant par sa parfaite structuration».

«Une adresse de fin d’annĂ©e qui exprime les meilleurs vĹ“ux aux SĂ©nĂ©galais et aux hĂ´tes Ă©trangers qui sont en symbiose avec les populations du SĂ©nĂ©gal. De façon bien cordonnĂ©e, Macky Sall a ratissĂ© large. Toutes les composantes de la sociĂ©tĂ© ont Ă©tĂ© saluĂ©es, parfois magnifiĂ©es, et globalement prises en compte par et dans le message prĂ©sidentiel», note Le Soleil.

Dans son discours à la Nation, Sud Quotidien estime que «Macky revient à la charge» en faisant le bilan économique et en parlant de formation et de la lutte contre les inégalités.

«Adresse Ă la Nation pour le nouvel an-Macky Sall reste dans l’action», titre LibĂ©ration, soulignant que le taux de croissance est projetĂ© Ă plus de 7% en 2018.

Dans ce journal, le chef de l’Etat affirme «rester disponible, ouvert Ă toutes et Ă tous, sur le chemin qui nous mène vers notre destin commun, dans l’unitĂ© et la paix».

La prĂ©sidentielle 2019 intĂ©resse EnQuĂŞte qui retient dans ce discours de nouvel an que «Macky ouvre la campagne» en faisant de ses prioritĂ©s, les infrastructures scolaires et universitaires, la formation, la paix en Casamance, l’emploi des jeunes, le bien-ĂŞtre du monde rural.

Toutes choses qui poussent L’Observateur Ă faire Ă©tat de «belles intentions du prĂ©sident». Parmi celles-ci, le journal note les 40 milliards f cfa de la Couverture maladie universelle (CMU) et les 30 milliards f cfa dĂ©diĂ©s Ă l’auto-emploi pour 2018.

«5,4 milliards f cfa pour le dĂ©marrage du projet formation-Ă©cole entreprise», ajoute L’Obs.

Cela ne satisfait pas Walfadjri qui Ă©crit que «Macky Ă cĂ´tĂ© de la plaque» lors de son adresse Ă la Nation. Selon le journal, «rien a Ă©tĂ© dit sur l’argent de la traque des biens mal acquis ni sur le fiasco des lĂ©gislatives».

Dans L’As, «le professeur Mamadou Diouf livre sa leçon» sur la prĂ©sidentielle, l’affaire Gadio, et sur la traque des biens mal acquis.

«Macky est revenu sur tout. Il est l’hĂ©ritier de Wade dans la manière de penser la politique. Mimi TourĂ© a des munitions contre le pouvoir en place sur cette question de la traque. Le prĂ©sident a cassĂ© le Parti socialiste e mettant Tanor dans sa marche», affirme le professeur Diouf.

L’As reste au Parti socialiste et informe que «Khalifa Sall, AĂŻssata Sall et consorts sont virĂ©s».

«Ps-Exclusion de Khalifa Sall et autres : Peine Sall», titre Le Quotidien, soulignant que le Bureau politique (Bp) a exclu 65 responsables du Ps.

Mais les pro-Khalifa dénoncent «une purge stalienne».

«Crise au Parti socialiste-Le plan de riposte de Khalifa et Cie après leur exclusion. Les 65 bannis mettent en place des structures parallèles aux organes contrĂ´lĂ©s par Tanor. Le Bp version Khalifa s’est rĂ©uni hier Ă SacrĂ©-CĹ“ur, un comitĂ© annoncĂ©. Le mouvement Khalifa prĂ©sident bientĂ´t lancé», dĂ©taille Vox Populi.