Les quotidiens sénégalais aux couleurs de la rentrée des Cours et Tribunaux

L’ouverture de l’annĂ©e judiciaire, prĂ©sidĂ©e jeudi Ă Dakar, par le prĂ©sident de la rĂ©publique, Macky Sall, qui dit prĂŞt Ă aller le plus loin possible dans la modernisation de la Justice, fait les choux gras des quotidiens sĂ©nĂ©galais parus vendredi.«RentrĂ©e des Cours et Tribunaux-Plaidoyers et plaidoiries», rapporte Le Quotidien en première page.

Dans ce journal, Macky Sall rĂ©pond Ă l’Union des magistrats du SĂ©nĂ©gal (UMS) qui veut le retrait du chef de l’Etat et du ministre de la Justice du Conseil supĂ©rieur de la magistrature (CSM). «Pour le CSM, je suis prĂŞt Ă aller le plus loin possible», dit le prĂ©sident Sall.

«Le Bâtonnier Me Mbaye Guèye déterre le dossier des élèves-maîtres (exclus pour fraude)», note Le Quotidien.

«Retrait du président du CSM-Macky Sall plaide sans tabou», constate Sud Quotidien.

Dans ce journal, le chef de l’Etat affirme : «Je suis ouvert Ă toute proposition sur la modernisation de la justice et l’indĂ©pendance du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Je suis prĂŞt Ă aller le plus loin possible. Il faudrait inclure les professeurs, professionnels du droit, avocats, notaires, greffiers, sociĂ©tĂ© civile. J’invite Ă une dĂ©marche inclusive».

De son côté, Le Soleil note que «Macky Sall a tenu ses promesses» pour la modernisation de la Justice.

Pour la rĂ©forme du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, L’As affiche «le ouĂŻ, mais…de Macky Sall».

Pour SangonĂ© Fall, conseille rĂ©fĂ©rendaire de la Cour suprĂŞme, «il faut promouvoir l’accessibilitĂ© et l’intelligibilitĂ© de la loi».

«Le lĂ©gislatif et l’exĂ©cutif n doivent pas chercher Ă exercer sur le judiciaire, un contrĂ´le inapproprié», estime Cheikh Tidiane Coulibaly, Procureur près la Cour suprĂŞme.

Pourtant, Mamadou Badio Camara, premier président de la Cour suprême renseigne que «la Cour a reçu 56 recours pour excès de pouvoir».

Ce qui pousse Walfadjri Ă dire que «les magistrats font la leçon Ă l’Administration pour excès de pouvoir».

Pendant ce temps, EnQuĂŞte se met sur «le chemin de l’indĂ©pendance de la justice sĂ©nĂ©galaise», et cite le prĂ©sident Sall qui rĂ©affirme : «Je suis ouvert Ă toutes les propositions sur la modernisation de la justice et l’indĂ©pendance du CSM.

En politique, Karim Wade donne de ses nouvelles dans Walfadjri et affirme : «J’ai Ă©tĂ© expulsĂ© du SĂ©nĂ©gal».

Après le carnage de samedi dernier avec la mort de 14 personnes Ă Boffa, L’Observateur «voyage sur les lieux du crime» et rĂ©vèle : «De la cocaĂŻne et des armes. L’omerta ou la mort».

Dans ce journal, le Chef d’Etat Major GĂ©nĂ©ral des ArmĂ©es (CEMGA), Cheikh Guèye, promet de «traquer les criminels oĂą qu’ils soient».