Les reconduites Ã  la frontiÃ¨re ont repris Ã  Mayotte

Cinquante Ă©trangers en situation irrĂ©gulière sur l’Ă®le française de Mayotte, dans l’ocĂ©an Indien, ont Ă©tĂ© reconduits vendredi par voie maritime aux Comores, a indiquĂ© lundi la prĂ©fecture Ă l’AFP.

Ces Ă©loignements interviennent alors que depuis bientĂ´t quatre semaines, l’Union des Comores, qui revendique la souverainetĂ© sur Mayotte, refoule ses propres ressortissants expulsĂ©s du 101ème dĂ©partement français.

Le 21 mars, Moroni a renvoyĂ© vers Mayotte un bateau qui devait accoster Ă Anjouan avec Ă son bord une centaine d’immigrants clandestins expulsĂ©s Ă leurs yeux illĂ©galement par la France.

Une circulaire signĂ©e du secrĂ©taire d’Etat comorien en charge des Transports, entrĂ©e en vigueur ce mĂŞme jour, stipulait que « pour des raisons de sĂ»retĂ© et de sĂ©curitĂ©, il est interdit aux compagnies maritimes et aĂ©riennes (…) d’embarquer Ă destination des autres Ă®les sĹ“urs toute personne considĂ©rĂ©e par les autoritĂ©s qui administrent Mayotte comme Ă©tant en situation irrĂ©gulière, et ce jusqu’Ă nouvel ordre ».

Le ministère français des Affaires Ă©trangères a indiquĂ© le 11 avril que le secrĂ©taire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne s’Ă©tait rendu Ă Moroni (Grande Comore) ces derniers jours, et qu’il y avait rencontrĂ© le prĂ©sident comorien Azali Assoumani, ainsi que son ministre des Affaires Ă©trangères.

« Notre volontĂ© est de dĂ©passer les tensions actuelles et d’enclencher une nouvelle dynamique assurant la sĂ©curitĂ© et le bien-ĂŞtre de nos populations respectives », avait alors dĂ©clarĂ© le Quai d’Orsay.

Chaque annĂ©e, quelque 20.000 personnes sont renvoyĂ©es de Mayotte vers l’archipel comorien.

Les Comores, archipel de l’ocĂ©an Indien composĂ© de quatre Ă®les (Grande-Comore, Anjouan, MohĂ©li et Mayotte), ont proclamĂ© leur indĂ©pendance de Paris en 1975, mais Mayotte a dĂ©cidĂ© de rester dans le giron de la France.

Depuis, Moroni revendique la souverainetĂ© sur ce dĂ©partement français et s’oppose aux expulsions de ses ressortissants.