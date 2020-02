Les réformes dans le secteur privé en couverture des journaux béninois

Les quotidiens béninois parvenus à APA ce jeudi traitent essentiellement de l’amélioration du climat des affaires et surtout des réformes fiscales et des mutations foncières engagées au profit du secteur privé.Matin Libre titre « Réformes fiscales et foncières, Les avantages exposés aux acteurs du Privé ».

A en croire le journal, les acteurs du secteur privé béninois ont été entretenus hier sur les réformes par la Direction générale des Impôts et le Ministre de l’Economie et des Finances. « On retient entre autres réformes, l’obligation aux moyennes entreprises de déclarer et payer les impôts en ligne depuis le 1er février 2019 et depuis janvier 2018 pour les grandes entreprises ; le dépôt obligatoire des états financiers en ligne sur la plateforme e-bilan depuis le 25 juin 2019, la simplification de la procédure de déclaration d’existence au niveau des centres des impôts ; la suppression des visites des sites par les agents des impôts ; la réduction du taux d’imposition appliqué aux dividendes ; l’harmonisation des échéances de paiement des impôts d’État; la gratuité de l’enregistrement des actes de mutations de biens; l’allègement des obligations de tenue de comptabilité ; la suppression de l’obligation de représentation des livres comptables manuels et l’amélioration des dispositions de la Taxe professionnelle synthétique » explique le journal.

Le Matinal mentionne alors que « Le secteur privé s’imprègne des réformes ».

Au regard de ces améliorations, la Nation pense que « Le secteur privé est satisfait des réformes ».

« Ces initiatives ont le mérite de simplifier la vie aux investisseurs, de faciliter l’implantation des entreprises, mais aussi et surtout de rassurer les banques quant aux documents relevant du foncier. Et les ovations nourries des représentants du secteur privé, de la Chambre des notaires, de l’Ordre des avocats et autres personnalités présentes à la rencontre d’échanges témoignent de l’adhésion de cette assistance diversifiée aux réformes fiscales et foncières » se justifie le journal.

Sur les décisions prises en conseil des ministres, Le Matinal parle de la fourniture de divers services administratifs essentiels et titre ‘’Le registre national des personnes physiques mis en place ».

Pour ce quotidien, la mise en œuvre du Registre vise à créer un système facilitant entre autres, l’accès des citoyens et étrangers résidant sur le territoire national, aux divers services essentiels.

Le Challenge renchérit « Une nouvelle ère s’ouvre sous Talon ».

Sur un autre régistre, Le Matinal parle de la transmission d’un projet de loi sur le nouveau régime financier pour les communes. Cette loi vise à intégrer dans le régime financier des communes certaines questions relatives à la gestion des finances locales et à répondre aux directives de l’UEMOA en la matière.