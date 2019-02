Les relations Maroc-Espagne à la Une des quotidiens marocains

Les relations entre le Maroc et l’Espagne est le thème principal traité par les quotidiens marocains parus ce vendredi.+Aujourd’hui le Maroc+ affirme que les visites bilatérales sont toujours les bienvenues de part et d’autre, car elles permettent de renforcer les relations entre les deux pays.

Deux pays qui partagent une histoire faite de bons souvenirs et de projets gigantesques s’étalant sur plusieurs siècles. Dans différents domaines, les deux pays ont des projets communs qui pourraient rendre la coopération plus facile que ce soit dans le secteur économique, diplomatique et même sportif, constate la publication.

+Akhbar Al Yaoum+ relève que les relations économiques gagneraient à être renforcées dans l’avenir afin de permettre à notre premier partenaire économique de trouver place encore plus importante et consolider les acquis. Le Maroc pourrait également investir plus le marché espagnol dans le domaine industriel et technologique, estime-t-il.

Mais, malgré des progrès notables quant aux relations économique et sécuritaire établies entre les deux pays, cela s’avère insuffisant.

Car, dans le domaine sécuritaire, c’est la logique de la coordination qui domine, constate le journal, expliquant que les relations entre les deux pays ne se sont pas encore élevées à un niveau de « coopération globale ».

De même, dans le domaine économique, la coopération entre les deux pays reste très limitée, vu que la plupart des entreprises espagnoles installées au Maroc sont petites ou moyennes et que les investissements espagnols ne dépassent pas 8% du total d’investissements étrangers engagés dans le Royaume, ajoute-t-il.