Les retombées de la visite de la présidente d’Estonie occupent la Une des quotidiens béninois

Les quotidiens béninois visités à APA ce jeudi consacrent, pour l’essentiel, leur parution du jour aux retombées de la visite de la présidente d’Estonie et parlent de plusieurs accords signés.« Efforts du Bénin dans le domaine de l’économie numérique, la présidente de l’Estonie admirative » arbore en manchette le quotidien de service public, La Nation qui affirme que : « l’Estonie est prête à accompagner le Bénin ».

Et en sous-titres, le journal mentionne ces informations : « Signature d’un mémorandum d’entente relatif aux consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères du Bénin et de l’Estonie ; Rencontre bilatérale entre les délégations des deux pays » et précise que : « les deux pays ont ainsi décidé de la mise en œuvre des dispositions des mémorandum d’entente signés pour la réalisation du programme du numérique au Bénin ».

Sous le titre : « Des retombées positives pour le Bénin », le quotidien Kini-Kini revient sur cette même actualité et indique que : « les deux chefs de l’Etat ont voulu, dans les domaines technologique, scientifique et culturel, promouvoir des échanges économiques et commerciaux, faciliter l’implantation de sociétés estoniennes au Bénin, grâce à l’amélioration du climat des affaires et conclure de partenariats d’affaires pour la réalisation de projets numériques identifiés dans le but d’offrir aux citoyens des services publics coopératifs et sécurisés ».

Le Matinal renchérit par ce titre : « D’importants accords signés » avant d’ajouter que le Bénin espère de ce pays d’Europe du Nord beaucoup en termes de coopération et d’apports pour concrétiser les ambitions et le contenu du Programme d’actions du gouvernement. Et l’Economiste de conclure « Bientôt des investisseurs estoniens au Bénin ».

Les quotidiens béninois se sont, par ailleurs, intéressés aux célébrations de la 13ème journée nationale de lutte contre la corruption. A ce propos, le quotidien Fraternité appelle à « Associer les jeunes à la lutte pour mieux la réussir » car cette célébration vise à engager les jeunes dans la lutte contre la corruption en vue d’amorcer à terme un recul du fléau.

L’Economiste évoque cette même actualité et informe qu’il est prévu des communications sur les méfaits de la corruption sur la jeunesse et les initiatives et stratégies efficaces de lutte contre la corruption mises en œuvre par des jeunes dans certains pays du continent africain.