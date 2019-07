Les Sao du Tchad retrouvent la compétition internationale

L’équipe nationale de football du Tchad, les Sao, suspendue depuis deux ans, a réintégré la compétition internationale et pour son grand retour elle prendra part aux tours préliminaires des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 dont le tirage a eu lieu hier jeudi, en Égypte.Le Tchad affrontera ainsi, dès octobre prochain, le Libéria en deux matchs (aller et retour). Selon le calendrier établi par la confédération africaine de football (CAF), le vainqueur du match Tchad-Liberia rejoindra la poule A, composée du Mali, de la Guinée et de la Namibie.

L’équipe nationale de football du Tchad ne s’est jamais qualifiée à une phase finale de la CAN. En 2017, les Sao avaient franchi les tours préliminaires mais avaient déclaré forfait pour les matchs de poule.