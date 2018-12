Les Saoudiens financent un hôpital de spécialités à Nouakchott

L’Arabie saoudite va financer un hôpital disposant de plusieurs spécialités médicales à Nouakchott et portant le nom de son prince héritier, Mohamed Ben Salmane, a annoncé le ministre saoudien de l’Information, Awad Al Awad.Cette annonce a été faite dimanche soir à Nouakchott dans le cadre de la visite qu’a effectuée Ben Selmane dans la capitale mauritanienne.

Pendant cette visite, les deux pays ont conclu une convention sur l’exonération de la double imposition sur le revenu et sur le capital et l’exemption fiscale.

Cette convention a été signée par le ministre de l’Economie et des Finances mauritanien, Moctar Ould Diay et le ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement, Majed Abdallah Al Ghasbi.

Un protocole d’accord a été également paraphé par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement mauritanien, Isselmou Ould Sid El Moktar Ould Lehbib, et M. Ghasbi au nom du ministère saoudien de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture.

Toujours dans le même cadre, le ministre mauritanien de l’Environnement et du Développement durable, Amédi Camara a paraphé un second protocole d’accord avec M. Ghasbi au nom de l’Autorité saoudienne de la protection de la nature.

Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz a condamné les menaces dont l’Arabie saoudite fait l’objet et les attaques aux missiles balistiques qui visent son territoire de temps à autre, selon le communiqué final de la visite.