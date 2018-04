Les secrÃ©taires s’engagent Ã  plus de professionnalisme dans les administrations

La deuxième Ă©dition du Salon international du secrĂ©tariat (SIS) a refermĂ© ses portes samedi Ă Abidjan par un dĂ®ner-gala qui a marquĂ© la journĂ©e nationale des secrĂ©taires (cĂ©lĂ©brĂ©e tous les 14 avril) et au terme duquel la Ligue ivoirienne des secrĂ©taires (LIS) a dit l’engagement de ses membres Ă plus de professionnalisme dans leurs administrations respectives. »Durant cette semaine, nous avons reçu des formations très enrichissantes et je puis dire avec assurance que toutes les participantes feront montre de leurs talents sans rĂ©serve dans les structures qui les emploient », a assurĂ© la prĂ©sidente de la LIS, Catherine AssalĂ©.

Dans le mĂŞme Ă©lan, elle a encouragĂ© ses paires Ă travailler avec »plus de professionnalisme en dĂ©veloppant une rĂ©elle volontĂ© d’Ă©volution » estimant que  »nous sommes les vitrines des entreprises qui nous emploient ».

Poursuivant, Mme AssalĂ© a fait savoir que l’ambition de son organisation est de regrouper en son sein, toutes les secrĂ©taires et assistantes de CĂ´te d’Ivoire  »afin de valoriser le mĂ©tier de secrĂ©taire ».

La deuxième Ă©dition du salon international du secrĂ©tariat ( SIS) s’est ouverte lundi dernier Ă Abidjan avec la participation de plusieurs pays membres de la FĂ©dĂ©ration africaine des secrĂ©taires, assistantes et attachĂ©s de direction ( FASAAD) dont le BĂ©nin, le Togo, le Maroc, le Cameroun autour du thème » secrĂ©taire/assistante, pour plus de professionnalisme ».

 Le SIS initiĂ© par la ligue ivoirienne des secrĂ©taires est une plateforme de promotion et de valorisation de l’ensemble des mĂ©tiers du secrĂ©tariat, de renforcement des compĂ©tences des acteurs de la corporation, d’Ă©changes et de partage d’expĂ©riences entre les professionnels du mĂ©tier. CrĂ©Ă©e en 1979,  la ligue ivoirienne des secrĂ©taires  (LIS) regroupe plus de 16.000 secrĂ©taires.