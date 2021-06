Les services qui se font leur place sur Internet : Twitter Spaces, Omegle, Caffeine

2020 s’est avérée être une année extrêmement controversée et difficile pour toute la planète. Mais, malgré tout, il est apparu clairement à quel point il est important pour les individus de nos jours de ne pas perdre contact avec leurs proches, de communiquer et d’avoir une ouverture sur le monde extérieur. Quand la population a dû se confiner, le fait qu’Internet puisse offrir de nombreuses opportunités pour discuter et s’amuser en ligne a été une véritable chance.

En l’espace de quelques mois seulement, nous avons vu des millions de personnes étudier, travailler et jouer en ligne. Ensuite, de nouveaux services ont commencé à apparaître, les fonctionnalités des plateformes en ligne et des sites connus se sont étendues, des formats innovants qui n’auraient jamais suscité l’intérêt des internautes quelques années en arrière ont été créés. Nous voulons explorer les services en ligne qui sont devenus de véritables sauveurs pour les individus en 2020 et demeurent encore en vogue. C’est parti !

Twitter Spaces : le fils spirituel de Clubhouse

Commençons tout d’abord par parler brièvement de Clubhouse. C’est un réseau social où on ne peut communiquer que par messages vocaux. À un moment, Clubhouse a captivé l’attention du public et est devenue la plateforme en vogue par excellence. Elon Musk et Mark Zuckerberg ont joué un grand rôle dans ce phénomène, devenant les premières personnalités médiatiques majeures sur Clubhouse. Bien que l’engouement pour la plateforme se soit vite calmé, le format de communication orale en lui-même a été chaleureusement accueilli par la communauté Internet. C’est pourquoi d’autres plateformes se sont dépêchées de proposer des fonctionnalités similaires. Twitter Spaces est essentiellement le successeur de Clubhouse.

Twitter Spaces permet de créer des salles audio que n’importe quel utilisateur de Twitter peut rejoindre pour écouter les intervenants. Il est également possible d’inviter des personnes spécifiques avec un lien. Une salle peut accueillir jusqu’à 11 intervenants en même temps (dont l’hôte). Les autres participants sont des auditeurs. L’hôte peut, s’il le souhaite, donner accès au micro à certains des auditeurs.

En fin de compte, Twitter Spaces ne diffère pas beaucoup de Clubhouse, mais il atteint un public bien plus vaste en raison de l’âge de la plateforme de microblogging et de la popularité dont elle bénéficie. Par ailleurs, Clubhouse était à l’origine disponible uniquement sur iOS et accessible exclusivement sur invitation. Twitter Spaces n’impose aucune restriction de ce genre, ce qui a eu une grande influence.

Omegle et la popularité soudaines des services similaires

Du côté du chat vidéo Omegle, la situation est un peu différente. Cette plateforme opère depuis 2009 et, au cours de son existence, elle a connu une popularité en dents de scie. En 2020, elle a cependant enregistré un bond considérable. Si avant la pandémie de coronavirus COVID-19, le chat vidéo comptait habituellement 15 000 utilisateurs connectés, ce nombre dépasse maintenant souvent les 35 000, soit deux fois plus.

Dans le sillage d’Omegle, les sites similaires ont également gagné en notoriété. Examinons certains des plus intéressants.

Camsurf

Malgré sa simplicité comparative, le chat vidéo anonyme Camsurf est une alternative très intéressante à Omegle. D’abord, le service dispose d’un filtre pour choisir le sexe des contacts. On peut choisir non seulement « homme » et « femme », mais aussi « couple » et « transgenre ». Ensuite, Camsurf dispose d’applications officielles commodes pour iOS et Android. Enfin, le service est constamment amélioré et modernisé. Des fonctionnalités premium sont ainsi sorties récemment : la possibilité de masquer son emplacement, le badge de vérification, l’ajout de liens vers les réseaux sociaux, un message de bienvenue, etc. Le site comporte également un champ pour indiquer ses centres d’intérêt, une fonction de recherche sûre, la possibilité de choisir la langue de communication et plus.

Bazoocam

Bazoocam n’est pas une alternative récente à Omegle. Au départ, le chat vidéo était populaire en France mais, au cours des dernières années, il a séduit les utilisateurs dans d’autres pays. Bien que l’interface du site soit relativement dépassée, ce dernier propose plusieurs fonctionnalités uniques.

Sur Bazoocam, on peut jouer à des mini-jeux avec d’autres membres, chercher des interlocuteurs en fonction de l’emplacement et, plus important encore, diffuser ou regarder des broadcasts vidéo d’autres personnes sur la plateforme. Cependant, ces diffusions sont très explicites et ne sont destinées qu’à un public adulte.

ChatRandom

Cette alternative très populaire à Omegle dévoile un vaste ensemble de fonctionnalités. Elle compte un filtre pour choisir le sexe des contacts pratique, une option de recherche par centres d’intérêt, des salles de chat thématiques et un chat gay séparé. ChatRandom propose aussi un chat avec des filles, dont l’accès est payant.

Contrairement à Omegle, ChatRandom dispose d’une interface moderne, d’applications mobiles et d’une meilleure modération. Ces sites fonctionnent néanmoins de manière similaire sur le principe.

CooMeet

CooMeet se distingue des autres chats vidéo mentionnés dans cet articles. Ce chat vidéo anonyme unique est conçu principalement pour un public masculin. Chaque fille doit confirmer ses informations personnelles lorsqu’elle s’inscrit. Par conséquent, cette Omegle alternative ne met donc les hommes en contact qu’avec des femmes aux profils vérifiés.

CooMeet est l’endroit parfait pour ceux qui veulent chatter avec des personnes du sexe opposé, flirter et même trouver quelqu’un pour une relation sérieuse. Il n’y a pas de faux profils, ni de bots, la modération est excellente, le site intuitif et des applications pour iOS et Android sont disponibles. Tu peux essayer toutes les options du chat vidéo gratuitement avant de décider si tu souhaites payer pour avoir un accès complet au service.

La plateforme de streaming Caffeine et ses fonctionnalités uniques

La plateforme de streaming Caffeine est souvent surnommée « la tueuse de Twitch ». Ce qualificatif a un fond de vérité. Ce n’est pas seulement parce que Twitch est devenu plus restrictif, ajoutant des règles objectivement étranges pour la sécurité et l’utilisation du service. Caffeine a également attiré l’attention du public quand la 21st Century Fox a investi dans son développement. De plus, en 2019, l’équipe d’e-sport NAVI a annoncé un partenariat avec Caffeine.

Ceci dit, Caffeine comporte son lot d’inconvénients. Le programme Caster exclusif n’est pas fiable. Et on ne peut diffuser que les jeux figurant sur la liste approuvée si on n’utilise pas une carte de capture vidéo. Mais Caffeine bénéficie d’une installation simple, d’outils transparents pour gagner de l’argent à partir des diffusions et d’une communauté fidèle d’utilisateurs.

Jusqu’ici, Caffeine n’a pas rattrapé Twitch en termes de nombre d’utilisateurs et d’engagement du public. Même parmi les principaux streamers, le nombre de spectateurs est inférieur à celui sur Twitch. Cependant, le service a un avenir radieux. Si Twitch continue à mettre en place des restrictions et à contrôler les streamers de plus en plus strictement, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne passent sur d’autres sites.

Quel sera le prochain service à percer sur Internet ?

Personne ne le sait. Qui aurait pu prédire à l’époque qu’une espèce de « Twitter avec des photos » baptisée Instagram changerait à jamais la toile et deviendrait l’une des plateformes en ligne les plus populaires ? Aurait-on pu imaginer qu’en 2020, un réseau social sur lequel on ne peut communiquer que par messages vocaux exploserait ? Pourtant, on se lasse déjà d’écouter des messages audio…

Internet évolue si vite qu’il est difficile de suivre tous les changements. De nouveaux projets originaux apparaissent, tandis que des services populaires tombent dans l’oubli. Il faut rester à la page, essayer les nouveautés et découvrir des formats originaux pour communiquer en ligne. Chaque année compte son lot de surprises !