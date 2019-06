Les soins de santé maternelle toujours coûteux au Cameroun

Un rapport de l’Unicef publié le 03 juin remet au goût du jour cette situation qui est à l’origine de la mort infantile et maternelle dans les hôpitaux du pays.

Dolly se souvient encore de son premier accouchement comme si c’était hier. Lorsqu’elle en parle, elle décrit le sentiment unique du premier contact avec son fils, mais elle n’oublie pas non plus le stress occasionné par les dépenses alors qu’elle était en travail. «Ma mère m’a accompagnée à l’hôpital. Nous avons déposé la somme qu’il fallait mais à chaque fois, les infirmiers revenaient demander à ma mère d’aller en pharmacie chercher du matériel comme le fil pour les sutures… Les allers et venues de ma mère me stressait davantage. C’était infernal», rapporte Dolly. Finalement, de la somme initialement demandée par l’hôpital pour son accouchement, est passée au double.

D’après les informations du ministère de la Santé publique, le kit d’accouchement est pourtant à vil prix. Dans le cadre du Programme national multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile (PLMI), des kits obstétricaux (kits d’accouchement et kits de césarienne) doivent être mises à la disposition des parturientes. Ces kits contiennent tout le nécessaire pour un accouchement normal ou pour une césarienne, disponible dans les formations sanitaires. Le kit d’accouchement coûte 6000 Fcfa et le kit de césarienne, 40 000 Fcfa. La femme enceinte peut acheter son kit durant sa grossesse.

La réalité est toute autre sur le terrain. C’est ainsi qu’en moyenne pour un accouchement par voie basse au Centre hospitalier universitaire il faut débourser 46 000 FCFA environ. Des prix qui sont encore plus importants dans les hôpitaux de référence.

Ces coûts sont dissuasifs pour une certaines femmes. Christelle raconte qu’elle a mis au monde son dernier bébé dans un centre de santé dépourvu d’installations adéquates. « Je n’avais jamais imaginé pouvoir accoucher dans de telles conditions mais je m’y suis résolue parce que mon mari avait eu des problèmes au boulot et nous n’avions pas d’argent pour aller ailleurs », se rappelle-t-elle.

Ainsi d’après un rapport publié ce 03 juin par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), « plus de 800 personnes meurent encore chaque jour des suites d’une grossesse. Au moins 7 000 mort-nés se produisent également chaque jour, la moitié de ces bébés étaient en vie lorsque le travail a commencé. 7 000 autres meurent au cours du premier mois de leur vie ».

Ce nombre est plus accru dans les pays d’Afrique et d’Asie, révèle le rapport. « Trop de mères continuent de souffrir sans cesse, surtout pendant l’accouchement. Nous pouvons mettre fin à cette souffrance et sauver des millions de vies avec des mains sûres, des installations fonctionnelles et une meilleure qualité de soins avant, pendant et après la grossesse», déclare le directeur exécutif de l’Unicef, Henrietta Fore .

En plus du coût des soins qui est élevé, le mariage précoce participe à augmenter le taux de mortalité infantile. D’après la même étude, «au Cameroun, au Tchad et en Gambie, plus de 60% des filles âgées de 20 à 24 ans mariées avant l’âge de 15 ans ont au moins trois enfants, contre moins de 10% des femmes du même âge mariées à l’âge adulte». Ceci alors que «les complications liées à la grossesse sont les premières causes de décès chez les filles âgées de 15 à 19 ans».