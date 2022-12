Les sports populaires sur lesquels parier au Cameroun

Le sport est une passion partagée par de nombreux Camerounais et qui transcende les générations.

Le pays se caractérise d’ailleurs par une grande pluralité de disciplines représentées. En plus de pratiquer de nombreux sports, les Camerounais sont également friands de paris sportifs, notamment sur le sport le plus populaire du pays : le football. De nombreuses plateformes existent pour permettre aux amateurs de placer des paris sportifs sur le football au Cameroun ; et nombre d’entre elles couvrent également d’autres sports populaires dans le pays.

Dans ce top, découvrez donc les sports les plus pratiqués et les plus suivis au Cameroun ; que ce soit pour placer des paris sportifs, ou simplement pour l’amour du sport !

Les sports les plus populaires au Cameroun

1. Le football

Véritable légion au Cameroun, le football est résolument le sport le plus populaire. L’équipe de football du Cameroun, les Lions Indomptables, est célébrée à l’international et a même fait partie de la sélection officielle de la Coupe du monde de Football 2022 .

A son palmarès, le Cameroun peut se targuer d’avoir remporté le titre de champion olympique en 2000 à Sydney, d’avoir accédé à plusieurs coupes du monde, mais aussi d’avoir remporté plusieurs fois la Coupe d’Afrique des nations de football ; le pays ayant en effet remporté le titre en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017.

Le football est aussi largement pratiqué dans le pays, qui compte près d’une dizaine de stades d’envergure ; notamment à Yaoundé et à Douala.

2. L’athlétisme

Le Cameroun s’illustre également pour ses excellentes performances en matière d’athlétisme ; notamment au triple saut, saut en longueur et lancer de poids. Parmi les athlètes les plus connus dans cette catégorie, on peut citer Françoise Mbango Etone , double championne olympique de triple saut en 2004 et en 2008.

3. Le basket-ball

Même si le Cameroun ne s’illustre pas à l’international dans cette discipline, le basket est un sport très populaire auprès des Camerounais et largement pratiqué par un grand nombre de joueurs. La discipline est régie par la Fédération camerounaise de basket-ball.

4. La boxe

Autre discipline très populaire auprès des Camerounais : la boxe ! Le pays participe régulièrement à plusieurs compétitions d’envergure internationale dans cette discipline, et a d’ailleurs remporté ses deux premières médailles olympiques en Boxe : à Mexico en 1968 et à Los Angeles en 1984.

5. Les autres sports populaires au Cameroun

Outre les disciplines mentionnées ci-dessus, il existe beaucoup d’autres sports populaires auprès des Camerounais. C’est le cas notamment du cyclisme, du beach soccer, du golf ou encore du handball. Bien que le pays ne se soit pas illustré en compétition dans ces disciplines, il s’agit de sports très pratiqués par les Camerounais, et dans lesquels le pays pourrait s’illustrer dans le futur.

Le Cameroun est un pays d’amoureux de sports. Le football est résolument le sport le plus populaire et le plus pratiqué des Camerounais, mais d’autres disciplines sont également populaires et permettent au pays de s’illustrer à l’international. Par exemple, l’athlétisme, le basket ou encore la boxe ! A pratiquer, à regarder ou pour parier, une chose est sûre, le choix ne manque pas pour soutenir les équipes et athlètes camerounais.