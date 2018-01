Les talibans revendiquent l’attaque de l’hotel de Kaboul

Les talibans ont revendiquĂ© dimanche la spectaculaire attaque d’un hĂ´tel de luxe Ă Kaboul qui a fait au moins six morts selon un bilan provisoire.

« Hier soir, l’hĂ´tel Intercontinental (…) a Ă©tĂ© attaquĂ©. L’attaque a Ă©tĂ© menĂ©e par cinq de nos moudjahidines en quĂŞte de martyr », a dĂ©clarĂ© leur porte-parole, Zabiullah Mujahid, dans un communiquĂ© diffusĂ© par email.

Le commando avait fait irruption samedi soir dans ce lieu prisĂ© des Afghans aisĂ©s et tirĂ© Ă vue sur les clients et le personnel avant de se retrancher dans les Ă©tages avec des otages. Ils ont Ă©galement mis le feu Ă l’hotel.

L’attaque n’a pris fin que plus de 12 heures plus tard, une fois tous les assaillants abattus.

Selon un bilan provisoire, six personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es – cinq Afghans et une Ă©trangère dont la nationalitĂ© n’a pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e.

« L’attaque est terminĂ©e, tous les assaillants ont Ă©tĂ© tuĂ©s, 126 personnes ont Ă©tĂ© secourues dont 41 Ă©trangers », a annoncĂ© le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur Najib Danish selon qui les assaillants Ă©taient au nombre de quatre.

Le porte-parole taliban a affirmĂ© pour sa part que l’hĂ´tel Ă©tait « plein d’envahisseurs amĂ©ricains et d’autres nationalitĂ©s » et que l’attaque a tuĂ© des « dizaines » d’entre eux.

Le ministère de l’IntĂ©rieur avait auparavant accusĂ© le rĂ©seau Haqqani, affiliĂ© aux talibans et soupçonnĂ© de longue date de liens avec les services secrets pakistanais. « Selon nos renseignements, l’attaque a Ă©tĂ© organisĂ©e par le rĂ©seau terroriste Haqqani qui bĂ©nĂ©ficie de sanctuaires hors de l’Afghanistan », selon un communiquĂ©.

– Hautes flammes –

Le commando s’Ă©tait introduit samedi peu après 21H00 (17H30 GMT) dans l’Intercontinental de Kaboul (propriĂ©tĂ© de l’Etat afghan et non de la chaine internationale Ă©ponyme), dĂ©clenchant une explosion avant d’ouvrir le feu au hasard.

L’Ă©lectricitĂ© avait Ă©tĂ© coupĂ©e dans le quartier et l’hĂ´tel, situĂ© sur une colline de l’ouest de Kaboul, plongĂ© dans l’obscuritĂ© toute la nuit Ă l’exception de hautes flammes qui s’Ă©chappaient du toit.

Au cours de la nuit, les forces spĂ©ciales Ă©paulĂ©es par des forces de l’Otan ont repris progressivement le contrĂ´le des Ă©tages.

« Je suis sorti, mais plus d’une centaine de mes collègues et amis sont toujours coincĂ©s entre la vie et la mort. Priez pour eux s’il-vous-plaĂ®t », a Ă©crit sur Facebook un client rescapĂ©, Aziz Tayeb.

Sur Twitter, des proches angoissĂ©s demandaient des nouvelles des leurs sĂ©journant dans l’Ă©tablissement. De Washington, le dĂ©partement d’Etat appelait Ă signaler l’Ă©ventuelle prĂ©sence d’AmĂ©ricains.

Selon un voisin de l’hĂ´tel, Abdul Sattar, qui a joint des membres du personnel amis, « les assaillants sont arrivĂ©s par le couloir pendant le dĂ®ner. Puis ils ont forcĂ© les chambres, pris des otages avec eux et ouvert le feu sur certains d’entre eux ».

– Gardes inexpĂ©rimentĂ©s –

Plusieurs fortes explosions ont Ă©tĂ© entendues peu après 04H30 (00H00 GMT) après une relative accalmie. Puis le jour s’est levĂ© sur la façade en partie noircie du bâtiment.

Un comptable de l’hĂ´tel qui a pu s’Ă©chapper grâce Ă sa bonne connaissance des lieux a affirmĂ© Ă l’AFP que « les gardes se sont sauvĂ©s sans combattre, ils n’ont pas ripostĂ©, ils n’avaient aucune expĂ©rience ».

M. Danish a confirmĂ© qu’une nouvelle compagnie privĂ©e avait pris dĂ©but janvier en charge la sĂ©curitĂ© de l’hĂ´tel.

L’Intercontinental de Kaboul, l’un des deux cinq Ă©toiles de la ville, accueille frĂ©quemment des mariages, des confĂ©rences et des rĂ©unions politiques. Sa terrasse illuminĂ©e dominant la ville est particulièrement prisĂ©e des classes aisĂ©es.

L’Ă©tablissement, ouvert en 1969, avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© visĂ© en juin 2011 par une attaque des talibans qui avait fait 21 morts.

Des mises en garde prĂ©cises avaient Ă©tĂ© lancĂ©es depuis 48 heures concernant le risque d’attaques contre des lieux frĂ©quentĂ©s par les Ă©trangers. Ce qui avait conduit l’ONU et certaines ambassades Ă dĂ©crĂ©ter l’Ă©tat d’alerte.

La dernière attaque contre un grand hĂ´tel, en mars 2014, avait visĂ© l’autre cinq Ă©toiles de Kaboul, le Serena. Neuf personnes avaient Ă©tĂ© tuĂ©es, dont un journaliste de l’AFP et sa famille.

Le reste de l’Afghanistan n’Ă©tait pas Ă©pargnĂ© par la violence dimanche: au moins 18 policiers ont Ă©tĂ© enlevĂ©s et abattus dans la nuit par des insurgĂ©s talibans dans un village de la province septentrionale de Balkh, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le chef adjoint de la police, Abdul Raziq Qaderi.

Et Ă Herat (ouest), au moins 8 civils ont pĂ©ri dans l’explosion de leur vĂ©hicule du fait d’une mine attribuĂ©e aux talibans, selon des responsables locaux.