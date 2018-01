Les Tchadiens durement affectés par la cherté de la vie

Au Tchad, c’est la dĂ©brouille au quotidien. Chaque jour qui passe est un combat contre la vie chĂšre remportĂ© de haute lutte par des populations fortement prĂ©occupĂ©es par les trucs et astuces Ă trouver pour se loger ou faire bouillir la marmite.Abdiel, un fonctionnaire durement Ă©prouvĂ© par la conjoncture, a appris Ă tourner la page des vaches grasses pour s’adapter aux dures rĂ©alitĂ©s du quotidien. En matiĂšre de repas, il a rĂ©duit le dĂ©jeuner ‘’Ă un lĂ©ger repas qui ne coĂ»te pas cher ». ‘’C’est une maniĂšre de ne pas laisser les enfants dans la faim », explique-t-il avant de souligner que c’est le soir qu’il donne Ă son Ă©pouse de quoi mijoter ‘’un bon repas », bien substantiel.

En cas de restes de ce plat nocturne, la femme d’Abdiel les rĂ©chauffe au rĂ©veil et la famille s’en rĂ©gale en guise de petit-dĂ©jeuner, renseigne le fonctionnaire qui prĂ©sente ce bouleversement d’habitude alimentaire comme ‘’un sacrifice collectif » Ă faire.

Ahmat, agent d’appui dans un ministĂšre, n’a presque pas le choix. «Tout le temps j’ai des problĂšmes Ă la maison. J’avais pris un crĂ©dit que je rembourse, j’ai perdu une partie de mes indemnitĂ©s. Ce n’est pas facile», confesse l’homme dont l’Ă©pouse n’en pouvant plus d’endurer les privations a fini par abandonner le foyer conjugal pour retourner dans sa maison familiale.

Jeune enseignant, Amine, lui, a pris les devants. Au lieu d’attendre que madame s’en aille, il a dĂ©mĂ©nagĂ© toute la famille, en quittant l’appartement qu’il avait pris en location au centre-ville de N’DjamĂ©na pour rĂ©intĂ©grer la maison familiale, situĂ©e dans un quartier Ă la pĂ©riphĂ©rie de la capitale tchadienne. Ainsi, Amine et sa famille cohabitent maintenant avec des neveux et autres parents, comme peut secrĂ©ter la famille africaine.

Pour en arriver à ce stade, Amine a longtemps résisté avec son salaire de 300.000 FCFA avant de se rendre compte que les impÎts décidés par le gouvernement lui prennent 100.000 FCFA environ. Sans compter le loyer fixé mensuellement à 75.000 FCFA.

‘’Du coup, tout mon programme est chamboulĂ© (
). Imaginez un moment ce que je pouvais faire avec le reste », indique Amine qui, avant de baisser les bras, a d’abord mis Ă contribution sa banque.

‘’Les premiers mois je ne me retrouvais pas du tout. Autour du 15 du mois, je n’avais plus rien. J’Ă©tais obligĂ© de prendre un dĂ©couvert (avance sur salaire) Ă la banque, chose que je ne faisais jamais auparavant », confesse l’enseignant ayant eu trĂšs tĂŽt le flair de se rendre compte qu’au train oĂč allaient les choses il ne pourrait plus garder son standing d’habitant du centre-ville.

Ils sont nombreux les fonctionnaires tchadiens comme le Tchadien tout court Ă vivre un quotidien de galĂšre du fait de l’enrichissement du coĂ»t de la vie, passĂ© presque du simple au double suite au marasme dans lequel se trouve l’Ă©conomie nationale.

Florissante avec le pĂ©trole, celle-ci a brusquement plongĂ© du nez en 2014 Ă la faveur de la chute des prix de l’or noir, un phĂ©nomĂšne qui a mis l’Etat en quasi-banqueroute et les populations dans la prĂ©caritĂ©. ObligĂ©es qu’elles sont de subir stoĂŻquement les augmentations des prix des denrĂ©es de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, les retards de salaire et les retenues sur les salaires.

L’annonce d’une prochaine diminution des salaires de tous les fonctionnaires dans une fourchette de 5 % Ă 45 % n’est pas faite pour arranger les choses, font remarquer beaucoup de Tchadiens. GagnĂ©s chaque jour par l’angoisse, ils ne ratent aucune occasion pour dĂ©noncer l’incurie du gouvernement Ă attĂ©nuer les mesures d’austĂ©ritĂ© qu’il ne cesse d’instituer.

ImprĂ©voyant, l’Etat ne s’Ă©tait pas retenu pour engloutir en 2013 l’agent du pĂ©trole dans de grands travaux dont certains sont encore inachevĂ©es et en recrutant Ă tour de bras de nouveaux fonctionnaires. Aujourd’hui que la manne pĂ©troliĂšre s’est volatilisĂ©e, il fait chĂšrement payer aux populations le prix de sa mauvaise politique.

D’oĂč ce cri du cƓur de Altangar Mianro : ‘’Le fonctionnaire tchadien ne pourra jamais faire des Ă©conomies Ă part prendre un crĂ©dit bancaire. Nous sommes tellement endettĂ©s que nous n’arrivons pas Ă joindre les deux bouts. Si le gouvernement venait Ă rabattre encore les salaires, les Tchadiens ne sauront plus de quoi sera fait demain ».