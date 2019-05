Les USA suivront de près l’élection présidentielle en Mauritanie

Les États-Unis d’Amérique vont superviser la campagne électorale et le scrutin présidentiel du 22 juin prochain en Mauritanie, a annoncé leur ambassade dans un communiqué mercredi à Nouakchott.« Cette élection constitue une étape importante dans le développement démocratique de la Mauritanie », a souligné l’ambassade, rappelant que Washington s’est engagé à collaborer avec le prochain président et son gouvernement afin de continuer à renforcer « le partenariat bilatéral solide qui unit les deux pays ».

Toutefois, la représentation diplomatique américaine précise qu’elle ne supporte aucun candidat ou parti politique lors de ce scrutin.

« Nous soutenons le processus démocratique et les valeurs qui sont chères aux peuples mauritanien et américain », a-t-elle expliqué, félicitant « l’engagement pris par le gouvernement mauritanien d’organiser des élections libres, équitables, participatives et crédibles qui reflètent la volonté du peuple mauritanien ».

Le communiqué a ajouté que l’ambassadeur américain rencontrera chacun des 6 candidats en lice, suivant l’ordre de dépôt des dossiers de candidature au Conseil constitutionnel.

Ces rencontres ont pour but de discuter sur les relations bilatérales et de s’informer davantage sur les priorités des différents candidats, en cas d’élection.