Les vacances de Donald Trump en Floride: golf, tweets et politique

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump passe ses vacances de fin d’annĂ©e dans son club de Mar-a-Lago en Floride, un lieu très privĂ© mais qui n’est pas synonyme de silence pour le dirigeant, qui s’exprime quotidiennement.

Le milliardaire y est arrivé il y a une semaine, rejoint pour Noël par son épouse, Melania. Et la même routine se reproduit chaque jour ou presque.

Peu avant neuf heures du matin, le cortège prĂ©sidentiel quitte Mar-a-Lago et emprunte le pont qui relie l’Ă®le de Palm Beach au continent. Direction: le Trump International Golf Club, Ă West Palm Beach, Ă une dizaine de minutes de route. Le convoi s’arrĂŞte gĂ©nĂ©ralement aux feux rouges.

Sur le pont, des supporteurs attendent le prĂ©sident, munis de pancartes comme « Trump 2020 », « Le meilleur prĂ©sident » ou « Hillary en prison ». Plus rares, des opposants se manifestent. Une femme en T-shirt rose, sur lequel Ă©tait inscrit « RĂ©sistez », l’attendait un matin devant le golf.

Le propriĂ©taire des lieux Ă©tait vĂŞtu vendredi d’un polo blanc siglĂ© « Trump Palm Beach » et coiffĂ© de la fameuse casquette rouge emblĂ©matique de sa campagne et qu’il porte souvent en extĂ©rieur, avec l’inscription « USA » en lettres blanches. Il conduit souvent lui-mĂŞme sa voiturette de golf.

Qui sont ses partenaires? Des amis, son fils Eric, un sĂ©nateur rĂ©publicain, des golfeurs professionnels… Et, vendredi, une soixantaine de garde-cĂ´tes, invitĂ©s par le commandant en chef sur « l’un des plus beaux parcours du monde, comme vous le savez ».

« Je voulais seulement vous remercier, pour votre travail en Floride et surtout au Texas » a-t-il lancé, après quelques plaisanteries.

Le prĂ©sident a, semble-t-il, l’habitude de dĂ©jeuner ensuite au restaurant de son golf, le Grill Room, au milieu des membres.

C’est lĂ que, jeudi, il a donnĂ© une interview improvisĂ©e, seul, au journaliste du New York Times Michael Schmidt, assis Ă une grande table ronde, tandis que ses amis et autres connaissances passaient le saluer. Un entretien d’une demi-heure, notamment sur l’affaire russe, et qui alimentait l’actualitĂ© vendredi matin.

Puis, vers 14 heures, le prĂ©sident rentre Ă Mar-a-Lago. Seule la journĂ©e de NoĂ«l n’avait pas de golf au programme. Il n’est sorti que deux autres fois, pour une messe de NoĂ«l et pour une visite au centre de secours local.

– Nouvel an Ă Mar-a-Lago –

Les salves de tweets arrivent en gĂ©nĂ©ral le matin, avant le golf, et dans l’après-midi ou la soirĂ©e, Donald Trump ayant refusĂ© toute trĂŞve de NoĂ«l.

Critiques de la police fĂ©dĂ©rale (FBI), promotion de son bilan Ă©conomique, « massacre » des jihadistes de l’organisation Etat islamique, CorĂ©e du Nord, attaques contre le magazine Vanity Fair: Donald Trump a tweetĂ© et retweetĂ© tous azimuts, près de 40 fois en une semaine.

Vendredi matin, il a trouvĂ© une nouvelle cible: la Poste amĂ©ricaine et, Ă travers elle, le gĂ©ant du commerce en ligne Amazon, auquel il reproche de s’enrichir grâce aux tarifs avantageux de la Poste, « qui perd des milliards de dollars ». Le propriĂ©taire d’Amazon, Jeff Bezos, dĂ©tient depuis 2013 le quotidien Washington Post, l’une des bĂŞtes noires de l’administration Trump.

La rentrĂ©e politique amĂ©ricaine aura lieu la semaine prochaine, après le Nouvel An. Pour le rĂ©veillon, M. Trump devrait ĂŞtre Ă nouveau l’hĂ´te d’une soirĂ©e de cĂ©lĂ©bration Ă Mar-a-Lago (prix pour les membres du club: 600 dollars selon Politico, et 750 dollars pour leurs invitĂ©s).

Il reviendra Ă Washington avec un programme chargĂ© et urgent, sur le budget, l’immigration, la santĂ© et les infrastructures.

Mais il n’est jamais loin d’un club, d’un golf ou d’un restaurant Trump, que ce soit près de Washington ou de New York. Selon NBC, il a passĂ© 113 des 342 premiers jours de son mandat dans l’une de ses propriĂ©tĂ©s.

Tous les prĂ©sidents s’accordent des vacances: les Obama passaient les fĂŞtes Ă HawaĂŻ, et les Bush au Texas. Mais avant d’ĂŞtre Ă©lu, Donald Trump avait particulièrement critiquĂ© son prĂ©dĂ©cesseur pour le temps passĂ© Ă jouer au golf. Or il s’est rendu plus souvent sur les greens que le dĂ©mocrate au mĂŞme stade de leurs mandats, selon le dĂ©compte de plusieurs mĂ©dias.