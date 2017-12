Les vacances de Donald Trump en Floride: golf, tweets et politique

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump passe ses vacances de fin d’annĂ©e dans son club de Mar-a-Lago en Floride, un lieu très privĂ© mais qui n’est pas synonyme de silence pour le dirigeant, qui s’exprime quotidiennement.

Le milliardaire y est arrivé il y a une semaine, accompagné de son épouse, Melania. Et la même routine se reproduit chaque jour ou presque.

Peu avant neuf heures du matin, le cortège prĂ©sidentiel quitte Mar-a-Lago et emprunte le pont qui relie l’Ă®le de Palm Beach au continent. Direction: le Trump International Golf Club, Ă West Palm Beach, Ă une dizaine de minutes de route. Le convoi s’arrĂŞte gĂ©nĂ©ralement aux feux rouges.

Sur le pont, des supporteurs attendent chaque jour le prĂ©sident, munis de pancartes comme « Trump 2020 », « Le meilleur prĂ©sident » ou « Hillary en prison ». Plus rares, des opposants se manifestent. Une femme en T-shirt rose, sur lequel Ă©tait inscrit « RĂ©sistez », l’attendait un matin devant le golf.

A en croire les images filmĂ©es par CNN mardi Ă travers des arbres, le dirigeant revĂŞt son habituelle tenue de golf, un polo blanc, un pantalon noir, et la fameuse casquette rouge qui fut l’emblème de sa campagne. Il conduit lui-mĂŞme sa voiturette de golf.

Qui sont ses partenaires? Des amis, son fils Eric, un sénateur républicain et, surtout, de nombreux golfeurs professionnels, dont Jim Herman.

Puis le prĂ©sident a, semble-t-il, l’habitude de dĂ©jeuner au restaurant de son golf, le Grill Room, au milieu des membres.

C’est lĂ que, jeudi, il a donnĂ© une interview improvisĂ©e, seul, au journaliste du New York Times Michael Schmidt, assis Ă une grande table ronde, tandis que ses amis et autres connaissances passaient le saluer. Un entretien d’une demi-heure, notamment sur l’affaire russe, et qui alimentait l’actualitĂ© vendredi matin.

Puis, vers 14 heures, le prĂ©sident rentre Ă Mar-a-Lago. Seule la journĂ©e de NoĂ«l n’avait pas de golf au programme. Il n’est sorti que deux autres fois, pour une messe de NoĂ«l et pour une visite Ă la caserne de pompiers locale.

Les salves de tweets arrivent en gĂ©nĂ©ral le matin, avant le golf, et dans l’après-midi ou la soirĂ©e, Donald Trump ayant refusĂ© toute trĂŞve de NoĂ«l.

– Amazon trop riche –

Critiques de la police fĂ©dĂ©rale (FBI), promotion de son bilan Ă©conomique, « massacre » des jihadistes de l’organisation Etat islamique, CorĂ©e du Nord, attaques contre le magazine Vanity Fair: Donald Trump a tweetĂ© et retweetĂ© tous azimuts, près de 40 fois en une semaine.

Vendredi matin, il a trouvé une nouvelle cible: la Poste américaine et, à travers elle, le géant du commerce en ligne Amazon.

« Pourquoi la Poste des Etats-Unis, qui perd des milliards de dollars par an, tout en facturant si peu Ă Amazon et d’autres pour livrer leurs colis, enrichit-elle Amazon et rend-elle la Poste plus bĂŞte et plus pauvre? Devrait facturer beaucoup plus! » a-t-il tweetĂ© vers huit heures du matin.

C’est la huitième fois cette annĂ©e que le dirigeant s’en prend Ă Amazon, propriĂ©tĂ© de Jeff Bezos, qui a rachetĂ© le Washington Post en 2013. Le Post a l’une des rĂ©dactions les plus en pointe sur la couverture de l’administration Trump, et notamment l’affaire russe. M. Trump appelle souvent le journal le « Amazon Washington Post », l’accusant d’ĂŞtre le lobbyiste fiscal du site.

L’action Amazon Ă©tait en lĂ©gère baisse vendredi matin.

La rentrĂ©e politique amĂ©ricaine aura lieu la semaine prochaine, après le Nouvel An. Donald Trump reviendra Ă Washington avec un programme chargĂ© et urgent, sur le budget, l’immigration, la santĂ© et les infrastructures.

Mais il n’est jamais loin d’un club, d’un golf ou d’un restaurant Trump, que ce soit près de Washington ou de New York. Selon NBC, il a passĂ© 113 des 342 premiers jours de son mandat dans l’une de ses propriĂ©tĂ©s.

Tous les prĂ©sidents s’accordent des vacances: les Obama passaient les fĂŞtes Ă HawaĂŻ, et les Bush au Texas. Mais avant d’ĂŞtre Ă©lu, Donald Trump avait particulièrement critiquĂ© son prĂ©dĂ©cesseur pour le temps passĂ© Ă golfer. Or il s’est rendu plus souvent sur les greens que le dĂ©mocrate au mĂŞme stade de leurs mandats.