Les vœux du corps diplomatique à Biya au menu des journaux camerounais

Les journaux camerounais parus vendredi sont, pour l’essentiel, revenus sur la cĂ©rĂ©monie de la veille durant laquelle les membres du corps diplomatique et des corps constituĂ©s nationaux ont prĂ©sentĂ© leurs vĹ“ux au chef de l’Etat.Avec pour titre : «VĹ“ux au corps diplomatique : Paul Biya pour un monde plus solidaire», le quotidien Ă capitaux publics Cameroon Tribune explique que le prĂ©sident de la RĂ©publique, face aux menaces que l’humanitĂ© doit affronter aujourd’hui, a relevĂ© la nĂ©cessitĂ©, pour tous les États, «d’Ă©voluer en rangs serrĂ©s malgrĂ© les particularismes».

La question de la lutte contre le terrorisme, analyse Émergence, a Ă©tĂ© la clĂ© de voĂ»te du discours du chef de l’Etat devant les membres du corps diplomatique..

Le prĂ©sident de la RĂ©publique, d’une part, se rĂ©jouit de ce que la menace de la secte islamiste Boko Haram a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e du pays grâce Ă la vaillance de des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© et de la Force multinationale mixte, appuyĂ©es par l’Union africaine et les partenaires internationaux, et d’autre part du fait que mĂŞme si les Nations Unies et les grandes puissances ont pris la mesure du danger, il reste Ă dĂ©finir une stratĂ©gie d’envergure mondiale, Ă mĂŞme d’apporter une solution dĂ©finitive au terrorisme Ă travers la planète.

C’est dĂ©cidĂ©ment un homme aux «multiples visages» que dĂ©crit Le Jour : un prĂ©sident capable de jouer les grands leaders face aux chefs de missions diplomatiques accrĂ©ditĂ©s Ă YaoundĂ©, et quelques minutes plus tard complètement en froid avec ses propres collaborateurs.

L’une des victimes de cette «scène de dĂ©samour», vĂ©cue lors de cette cĂ©rĂ©monie et rapportĂ©e par Mutations, est le ministre de l’Enseignement supĂ©rieur, Jacques Fame Ndongo, publiquement snobĂ© au moment oĂą il essayait d’engager la conversation avec un Paul Biya froid, les yeux ailleurs et manifestement pressĂ© de passer Ă un autre convive du Palais de l’unitĂ©.

Cette humiliation publique, explique la publication, intervient au moment la polémique enfle autour du fameux don du président de 500.000 ordinateurs portables aux étudiants des universités publiques et privées du pays, fabriqués en Chine et dont la capacité est fortement remise en cause ainsi que le coût global, sur fond de soupçons de détournements de deniers publics.