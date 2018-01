Les vœux du président Talon en vedette dans les quotidiens béninois

La prĂ©sentation des vƓux du Chef de l’Etat Ă la Nation, lors du nouvel an, fait ce mardi la une des journaux bĂ©ninois qui, Ă l’image de Nouvelle GĂ©nĂ©ration, affiche : ‘’BĂ©nin/vƓux du chef de l’Etat Ă la Nation, Talon dĂ©clare 2018 annĂ©e de l’espĂ©rance ».Sur la mĂȘme lancĂ©e, Nord Sud Quotidien titre : ‘’VƓux Ă la Nation : 2018 annĂ©e de l’espĂ©rance selon Talon ». Pour sa part, BĂ©nin intelligent affiche : ‘’ VƓux de nouvel an du prĂ©sident Patrice Talon : notre pays mĂ©rite mieux ».

Selon ce dernier quotidien qui a reproduit l’intĂ©gralitĂ© du discours du PrĂ©sident de la RĂ©publique, ‘’c’est un message taillĂ© dans un style direct, touchant et porteur d’assurances en l’avenir qu’a livrĂ© le chef de l’Etat Ă ses compatriotes ». AprĂšs analyse de ce discours, BĂ©nin intelligent en dĂ©duit  alors qu’‘’il est aisĂ© de conclure que le PrĂ©sident Patrice Talon est vĂ©ritablement engagĂ© dans l’Ɠuvre de reconstruction du BĂ©nin ».

‘’Message de vƓux Ă la Nation, Talon rĂ©itĂšre son engagement pour l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du peuple », Ă©crit le TĂ©lĂ©gramme lĂ oĂč Les Pharaons affichent : ‘’VƓux de Talon, la transformation du BĂ©nin se poursuivra en 2018 ». Le Matinal fait pareil en arborant cette manchette : ‘’VƓux du chef de l’Etat : 2018 l’annĂ©e de grandes rĂ©alisations ».

L’IndĂ©pendant ne reste pas en marge de cette actualitĂ© et prĂ©fĂšre s’appesantir sur les propos du Chef de l’Etat, en titrant : ‘‘Talon dĂ©clare : +vous m’avez Ă©lu pour agir et changer le cours de notre destin+ ».

Sous le titre, ‘’VƓux du chef de l’Etat Ă la Nation, un engagement Ă changer le destin du BĂ©nin », le quotidien national affirme que ‘’c’est dans la concision qu’on lui connait que le PrĂ©sident de la RĂ©publique s’est adressĂ© au peuple bĂ©ninois pour lui formuler ses vƓux Ă l’orĂ©e de la nouvelle annĂ©e. Incisif et assez direct au cours de ce message, le chef de l’Etat a choisi de parler avec son cƓur pour toucher ses compatriotes et les engager Ă le suivre dans son ambition Ă rĂ©vĂ©ler le BĂ©nin Ă lui-mĂȘme et au reste du monde ».

Sur un tout autre sujet, L’Autre Vision Ă©crit : ‘’Police rĂ©publicaine, la cour dĂ©clare la rĂ©forme conforme Ă la constitution ». Le TĂ©lĂ©gramme aborde le mĂȘme sujet en titrant : ‘’ContrĂŽle de conformitĂ© de la loi portant crĂ©ation de la police rĂ©publicaine, la cour donne son ok ». Les Pharaons, eux, affichent : ‘’SĂ©curitĂ© intĂ©rieure, la police rĂ©publicaine opĂ©rationnelle dĂšs le 1er janvier 2018 ».