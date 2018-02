L’espoir d’un compromis sur l’immigration s’amenuise au CongrÃ¨s amÃ©ricain

Le gouvernement amĂ©ricain n’aura plus d’argent jeudi soir, mais l’impasse budgĂ©taire se poursuit au Congrès entre la majoritĂ© rĂ©publicaine et l’opposition dĂ©mocrate, qui ne parviennent pas Ă s’accorder pour rĂ©gulariser des millions de clandestins.

Le prĂ©sident Donald Trump cherche un compromis avec les dĂ©mocrates depuis septembre dernier, quand il a abrogĂ© un programme crĂ©Ă© par son prĂ©dĂ©cesseur, « Daca », et qui a permis d’accorder des papiers temporaires Ă 690.000 jeunes sans-papiers. A charge au Congrès de lĂ©gifĂ©rer avant le 5 mars pour les rĂ©gulariser de plein droit.

Mais les négociations ont emprunté des montagnes russes. Et semblent revenues au point de départ.

« Il n’y aura probablement pas de compromis sur Daca », a rĂ©sumĂ© le sĂ©nateur dĂ©mocrate Dick Durbin dimanche sur CNN.

Un pessimisme qui tranche avec la tonalitĂ© du 14 septembre, quand les chefs dĂ©mocrates et Donald Trump annonçaient ĂŞtre proches d’un accord, au sortir d’une aimable rĂ©union dans le Bureau ovale.

Leurs positions, en fait, se sont Ă©loignĂ©es. Le prĂ©sident rĂ©publicain veut 25 milliards de dollars pour Ă©riger son mur Ă la frontière mexicaine, ainsi qu’un durcissement des lois migratoires. Les dĂ©mocrates ne veulent pas d’une rĂ©forme qui fermerait trop les portes de l’AmĂ©rique. Le mur, pour eux, reste un symbole xĂ©nophobe auquel ils refusent d’apporter leur caution.

DĂ©jĂ , des milliers de dĂ©tenteurs de permis « Daca » qui n’ont pas renouvelĂ© Ă temps leur dossier ont vu leur statut expirer. A partir du 5 mars, leur nombre augmentera rapidement.

Ce bras de fer sur l’immigration se tĂ©lescope avec l’Ă©ternel dĂ©bat sur le financement de l’Etat fĂ©dĂ©ral. Quatre fois depuis le dĂ©but de l’annĂ©e budgĂ©taire 2018, le 1er octobre, les parlementaires ont votĂ© des crĂ©dits temporaires, quelques semaines Ă la fois, afin que les administrations continuent de fonctionner normalement.

L’opposition a une minoritĂ© de blocage au SĂ©nat et l’exploite Ă chaque Ă©chĂ©ance pour tenter d’obtenir des concessions, non seulement sur le montant des dĂ©penses 2018, mais aussi sur l’immigration et les jeunes « Dreamers » (rĂŞveurs). La prochaine Ă©chĂ©ance est jeudi soir Ă minuit.

– ‘Mettez-vous d’accord !’ –

La dernière fois, en janvier, les dĂ©mocrates ont dĂ©clenchĂ© un « shutdown » pour manifester leur mĂ©contentement face Ă l’impasse sur l’immigration. Mais ils ont pliĂ© au bout de trois jours. Et ils ne semblent guère avoir d’appĂ©tit pour dĂ©clencher une nouvelle fermeture.

« Je ne pense pas qu’il y aura de +shutdown+ », a dit Dick Durbin.

Des Ă©lus des deux partis nĂ©gocient pourtant en coulisses. Beaucoup sont d’accord pour faire sortir de l’ombre les « Dreamers », y compris chez les rĂ©publicains.

Preuve en est le dĂ©pĂ´t lundi par John McCain et son collègue dĂ©mocrate Chris Coons d’une nouvelle proposition de rĂ©gularisation des clandestins. Un texte similaire est soutenu par des dizaines de parlementaires Ă la Chambre des reprĂ©sentants. Il pourrait constituer la base d’un Ă©ventuel dĂ©bat cette semaine au SĂ©nat.

Mais les discussions bloquent toujours sur les mesures anti-immigration exigées par Donald Trump. Par exemple, la réduction des possibilités futures de rapprochement familial.

« Tout accord sur Daca qui n’inclut pas une sĂ©curitĂ© frontalière forte et le mur dont on a dĂ©sespĂ©rĂ©ment besoin est une perte de temps », a tweetĂ© le dirigeant. « Le 5 mars approche vite, et on dirait que les dĂ©mocrates s’en fichent. Mettez-vous d’accord ! »

Dans l’immĂ©diat, les chefs du Congrès se prĂ©paraient Ă voter cette semaine sur une cinquième prorogation du financement fĂ©dĂ©ral, mais qui incluraient des crĂ©dits complets pour la dĂ©fense uniquement.

« Une voie sans issue », a prévenu Chuck Schumer, le leader des démocrates du Sénat, qui réclament des hausses équivalentes pour la défense et le reste du budget.

Les rĂ©publicains accusent cependant les dĂ©mocrates… d’intransigeance. « Ils n’ont pas l’air d’avoir envie de nĂ©gocier », a dĂ©plorĂ© le numĂ©ro deux du SĂ©nat, John Cornyn.

Quant aux jeunes clandestins, si aucune loi de rĂ©gularisation permanente n’Ă©tait adoptĂ©e avant le 5 mars, le Congrès aurait toujours la possibilitĂ©, en dĂ©sespoir de cause, de faire ce qu’il a l’habitude de faire dans les autres domaines: une mesure temporaire. Un « plan Z », a dit, peu enthousiaste, le sĂ©nateur rĂ©publicain Marco Rubio Ă Politico.