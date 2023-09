L’Etat du Cameroun et EDF s’unissent pour construire le plus grand barrage du pays

Une Assemblée générale constitutive de la Kikot Hydro Power Company (KHPC), l’entreprise chargée de la construction de ce nouveau barrage, s’est tenue le 25 septembre 2023 à Yaoundé.

Après les barrages hydroélectriques de Memvé’élé, de Nachtigal, toujours en construction, un autre barrage, potentiel le plus grand du pays, est annoncé Kikot, sur le fleuve Sanaga. Électricité de France (EDF), représentée par sa Senior Vice-Présidente Africa, Middle East et East Mediterranean, Valérie Levkov, et le gouvernement du Cameroun, représenté par le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, ont signé, le 25 septembre à Yaoundé, le pacte d’actionnariat de la société Kikot Mbehe Hydro Power Company (KHPC).

Selon Stopblablacam, cette société, détenue à parts égales par les deux parties, a été créée pour gérer le projet de développement et de construction du barrage hydroélectrique de Kikot, un petit village de la commune de Nyanon, dans le département de la Sanaga-maritime, région du Littoral. Le projet de Kikot doit aboutir à la construction d’une infrastructure hydroélectrique capable de générer une puissance de 500 MW. S’il voit le jour, ce sera le plus grand barrage du genre, devant le barrage de Nachtigal en cours de construction, et qui est prévu pour produire 420 MW.

D’après Valérie Levkov, la vice-présidente chez EDF, l’avant-projet sommaire est terminé. Il contient la définition du design du barrage, de sa position et de la cote sur le fleuve (336 m), de sa puissance. Déjà terminé aussi, l’étude environnementale initiale. « Les populations locales ont été rencontrées, le dialogue est installé, le premier recensement fait. La faune et la flore ont été répertoriées sur une année complète, les espèces à protéger sont identifiées », fait-elle savoir. De plus, « un premier dialogue avec des prêteurs est établi, pour une future coopération sur le financement ». D’après certaines indiscrétions le projet est évalué à plus de 650 milliards de FCFA. La représentante d’EDF annonce le début des travaux pour la fin 2025.