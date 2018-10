L’Etat ivoirien ouvre le capital des banques publiques BNI et CNCE

Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, a annoncé mercredi l’ouverture du capital de deux banques publiques, notamment la Banque nationale d’investissement (BNI) et la Caisse nationale des caisses d’épargne (CNCE).« L’ouverture du capital devrait permettre de porter les fonds au niveau réglementaire de 10 milliards Fcfa grâce à une émission d’actions nouvelles. Donc, ça sera une augmentation de 10 milliards », a dit M. Sidi à l’issue du Conseil des ministres.

Il s’agit de la « mis en conformité de l’actionnariat de la Banque nationale d’investissement (BNI) et de la Caisse nationale des caisses d’épargne (CNCE) avec la réglementation bancaire », a -t-il souligné.

L’actionnariat de la BNI et de la CNCE, dira-t-il, sont ouverts aux acteurs autres que l’Etat ivoirien à travers des émissions d’actions nouvelles compte tenu du caractère de ces établissements nationaux et de crédits.

Cette ouverture du capital intervient « dans le cadre de la mise en œuvre de la politique économique de l’Etat », a-t-il fait savoir, ajoutant qu’« il a été retenu de réserver une ouverture du capital à des structures en relation avec le secteur public ».

Selon la réglementation bancaire au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), le niveau minimum du capital d’un établissement bancaire est de 10 milliards Fcfa.

Avec l’iinstruction des normes de Bâle ll et lll, les banques ont désormais l’obligation de couvrir en plus du risque de crédit, les risques de marché, les risques opérationnels et de liquidité.