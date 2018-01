L’Etat ivoirien prévoit une réforme fiscale « complète » à partir de 2018

L’Etat de CĂ´te d’Ivoire prĂ©voit une rĂ©forme fiscale « complète » Ă partir de 2018 en vue d’amĂ©liorer les finances publiques du pays, a annoncĂ© dimanche le prĂ©sident Alassane Ouattara, dans son message de nouvel an Ă la Nation. »En vue d’amĂ©liorer nos finances publiques, nous comptons accĂ©lĂ©rer la mise en Ĺ“uvre cohĂ©rente et complète de la rĂ©forme fiscale Ă partir de 2018″, a indiquĂ© le chef de l’Etat ivoirien.

Il a fait savoir que l’ambition du gouvernement est que « l’Ă©conomie ivoirienne gĂ©nère davantage de recettes fiscales pour maintenir l’Ă©lan remarquable de la croissance Ă©conomique, qui doit ĂŞtre de plus en plus inclusive ».

La nouvelle rĂ©forme fiscale devrait permettre « une mobilisation d’importantes ressources nĂ©cessaires au financement des prioritĂ©s du gouvernement, sur les marchĂ©s internationaux et rĂ©gionaux ».

Cette rĂ©forme intervient dans un contexte marquĂ© par des « chocs internes et externes », qui ont entraĂ®nĂ© une chute des cours du cacao de plus de 40% sur le marchĂ© international et une rĂ©duction du budget de l’État.

Dans la loi des finances pour l’exercice 2018 le gouvernement prĂ©voit une rĂ©forme fiscale « progressive ». Dès ce 2 janvier, entre en vigueur la nouvelle loi fiscale qui comprend entre autres, une hausse de 0,5% sur les transferts d’argent (Ă l’envoi) et une taxe dans le secteur du bois.