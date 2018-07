L’Éthiopie a besoin de 362 milliards US pour atteindre les ODD (Rapport)

L’Ethiopie a besoin d’investir 362 milliards de dollars américains dans les routes, l’électricité et l’eau au cours des 20 prochaines années pour sortir de la pauvreté et atteindre ainsi les Objectifs de Développement Durable (ODD), selon un nouveau rapport publié mercredi.Le rapport du Global Infrastructure Hub (une initiative du groupe des pays les plus riches du G20) s’est penché sur les besoins en infrastructures de 10 pays africains.

Il constate que ces pays doivent investir 2.000 milliards de dollars d’ici à 2040, s’ils veulent répondre à la demande de leurs économie et populations croissantes.

Si ces pays maintiennent leur niveau d’investissement moyen actuel de 4,9 % du produit intérieur brut, cela engendrerait un déficit de financement de 42% à combler.

« Les pays africains n’ont pas les ressources nécessaires pour augmenter les dépenses d’infrastructure par leurs propres moyens, même avec l’appui des organismes d’aide et des institutions donatrices multilatérales », a déclaré Chris Heathcote, Directeur général de GIH, estimant qu’il est donc essentiel d’attirer les investissements du secteur privé.

D’importantes entreprises internationales, dont Bouygues, Bolloré, China Railways Construction et General Electric, sont déjà actifs dans les secteurs de l’électricité, des transports et de la construction en Afrique.

« Un réservoir de financement potentiel pour les infrastructures est maintenant prêt à entrer en Afrique dans les bonnes conditions », ajoutant : « Les fonds de pension détiennent des montagnes d’argent. Ils s’intéressent de plus en plus à l’infrastructure des marchés émergents ».

Toutefois, il a précisé que pour libérer cet argent, il faudra mettre un frein à la corruption et aux inefficacités qui entravent depuis longtemps les investissements à grande échelle en Afrique.