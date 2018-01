L’Ethiopie déclare avoir intercepté des armes de contrebande

Le gouvernement Ă©thiopien a annoncĂ© l’interception, au cours des deux derniers mois, d’un grand nombre d’armes qui devaient ĂŞtre introduites clandestinement Ă Addis-Abeba.Lors d’une confĂ©rence de presse mercredi, le chef du Conseil de sĂ©curitĂ© nationale, Siraj Fegiessa, a dĂ©clarĂ© que les armes interceptĂ©es comprenaient environ 270 fusils Kalachnikov, 200 pistolets et 66.000 munitions.

Les armes ont Ă©tĂ© interceptĂ©es aux points de contrĂ´le d’Assosa, de Metema et de Togowuchalie en Ethiopie, a indiquĂ© M. Siraj, Ă©galement ministre de la DĂ©fense du pays.

L’Ethiopie a imposĂ© l’Ă©tat d’urgence en octobre 2016 Ă la suite de manifestations anti-gouvernementales, principalement dans les Etats d’Oromia et d’Amhara, oĂą les manifestants exigeaient la dĂ©mission du gouvernement.

Le ministre a expliquĂ© qu’il avait notĂ© une augmentation des armes de contrebande après la levĂ©e de l’Ă©tat d’urgence en avril dernier.

Le ministre n’a pas prĂ©cisĂ© si des trafiquants avaient Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s, mais a dĂ©clarĂ© que ces armes aggraveraient la situation en incitant Ă l’agitation et au conflit armĂ©.

Cependant, il y a encore des manifestations de personnes dans certaines régions du pays qui brandissent le drapeau de certains groupes qui ont été désignés comme étant des organisations terroristes par la Chambre des représentants du peuple (HPR), a-t-il ajouté.

L’Ethiopie a Ă©tĂ© confrontĂ©e Ă des troubles, notamment dans les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur oĂą, selon le ministre de la DĂ©fense, les problèmes ont Ă©tĂ© attĂ©nuĂ©s et le processus d’apprentissage-enseignement est maintenant revenu Ă la normale. « Les responsables de ces troubles sont poursuivis en justice », a-t-il dĂ©clarĂ©.

En ce qui concerne les affrontements ethniques entre Oromos et ressortissants Somalis éthiopiens dans la partie orientale du pays, Siraj a noté que les forces de défense nationales ont été déployées et ont réussi à contrôler la situation le long de la frontière entre Oromos et Somalis éthiopiens.