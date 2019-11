L’Ethiopie et ses voisins vont renouer le dialogue sur le barrage du Nil

L’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan ont décidé de reprendre les négociations auxquelles les Etats-Unis et la Banque mondiale devraient participer en qualité d’observateurs, sur le remplissage et les autres questions liées au projet controversé du Grand barrage sur le Nil.Dans une déclaration commune publiée mercredi à Washington, les ministres Sameh Hassan Shoukry d’Egypte, Gedu Andargachew d’Ethiopie et Asma Mohamed Abdalla du Soudan ont souligné l’importance du Nil pour le développement de la population de leurs pays et ont réaffirmé leur engagement commun à parvenir à un accord global, coopératif, adaptatif, durable et mutuellement bénéfique sur le remplissage et le fonctionnement du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

Les trois pays sont parvenus à un accord à la suite de discussions organisées mercredi à Washington par le Secrétaire américain au trésor et le président de la Banque mondiale.

Les trois pays ont également convenu de mettre en place un processus clair pour respecter cet engagement, conformément à la Déclaration de principes de 2015. Ainsi, vont-ils tenir quatre réunions techniques gouvernementales au niveau des ministres de l’Eau, en présence de la Banque mondiale et des USA, comme observateurs.

Les ministres ont également accepté d’œuvrer à la conclusion d’un accord d’ici le 15 janvier 2020 et devraient assister à deux réunions à Washington les 9 décembre 2019 et 13 janvier 2020 pour évaluer et poursuivre les progrès.

« Si aucun accord n’est trouvé d’ici le 15 janvier 2020, les ministres des Affaires étrangères ont convenu d’invoquer l’Article 10 de la Déclaration de principes de 2015 », indique le communiqué conjoint.