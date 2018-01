L’Ethiopie parmi les 17 économies à croissance plus rapide que la Chine

L’Ethiopie fait partie des 17 Ă©conomies qui connaĂźtront une croissance plus rapide que celle de la Chine en termes de paritĂ© de pouvoir d’achat (PPA) en 2018, selon les projections de Price Waterhouse Coopers (PwC) Global Economy Watch.Les autres pays comprennent l’Inde, le Ghana et les Philippines, a rapportĂ© New Telegraph.

PricewaterhouseCoopers, un rĂ©seau multinational de services professionnels dont le siĂšge social est situĂ© Ă Londres, est l’un des quatre grands auditeurs avec Deloitte, EY et KPMG.

Le journal citant l’analyse de PwC a ajoutĂ© que huit des dix pays les plus dynamiques en 2018 pourraient ĂȘtre en Afrique.

Selon PwC, la Chine, la plus grande Ă©conomie du monde en termes de PPA, pourrait croĂźtre de 6-7% en 2018, plus lentement qu’auparavant, mais en ligne avec les objectifs fixĂ©s.

New Telegraph a ajoutĂ© que l’Ă©conomie mondiale devrait croĂźtre de prĂšs de 4% cette annĂ©e en termes de paritĂ© de pouvoir d’achat (PPA), ajoutant cinq billions de dollars supplĂ©mentaires Ă la production mondiale aux valeurs actuelles.

La firme a dĂ©clarĂ© que les principaux moteurs de l’Ă©conomie mondiale – les Etats-Unis, l’Asie Ă©mergente et la Zone euro – devraient contribuer pour prĂšs de 70% Ă la croissance Ă©conomique en 2018, contre une moyenne d’environ 60% aprĂšs 2000.

PwC a indiquĂ© que la croissance de la Zone euro devrait dĂ©passer 2% en 2018, ajoutant qu’elle s’attendait Ă ce que les Ă©conomies pĂ©riphĂ©riques dĂ©passent le noyau pour la 5Ăšme annĂ©e d’affilĂ©.

Avec le plus haut niveau de croissance depuis plusieurs années, PwC prévoit que 2018 sera le plus gourmand en énergie.

L’ONU avait, dans son rapport sur les perspectives Ă©conomiques mondiales, lancĂ© au dĂ©but du mois dernier, dĂ©clarĂ© que l’Ă©conomie mondiale devrait rester stable en 2018 et 2019, en maintenant le taux de croissance de 3% en 2017.