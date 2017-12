L’Ethiopie va financer des PME Ã  hauteur de 270 millions USD

L’Ethiopie va financer les petites et moyennes entreprises (PME) avec un budget prĂ©visionnel de 270 millions de dollars.Le projet vise Ă amĂ©liorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises Ă©ligibles, a dĂ©clarĂ© Asfaw Abebe, Directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement des industries manufacturières pour les petites et moyennes entreprises.

Environ 2.152 entreprises bénéficieraient du projet qui devrait durer cinq ans, a indiqué Asfaw.

Le projet comprend, entre autres, la mise en place d’une facilitĂ© de crĂ©dit pour le financement du fonds de roulement et du crĂ©dit-bail pour les institutions financières participantes, ainsi que du crĂ©dit-bail pour les PME admissibles.

La Banque de dĂ©veloppement de l’Ethiopie (DBE) fournira Ă la fois des financements directs aux PME et des financements groupĂ©s Ă d’autres intermĂ©diaires financiers pour les rĂ©trocĂ©der Ă des PME.

Selon Asfaw, les PME engagĂ©es dans la construction, l’agroalimentaire, la construction et le tourisme peuvent recevoir les fonds obtenus de l’Association internationale de dĂ©veloppement (IDA) et de la Banque europĂ©enne d’investissement (BEI).

La DBE aurait déjà choisi 110 succursales pour fournir le service.