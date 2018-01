L’Ethiopie va libérer tous les prisonniers politiques – PM

Le Premier ministre Ă©thiopien, Hailemariam Desalegn, a dĂ©clarĂ© mercredi que son gouvernement allait libĂ©rer tous les prisonniers politiques, une mesure visant Ă faire face aux manifestations et aux conflits dans certaines parties du pays.L’annonce a Ă©tĂ© faite aprĂšs que le Front dĂ©mocratique rĂ©volutionnaire des peuples Ă©thiopiens (EPRDF) a tenu une confĂ©rence de 17 jours pour rĂ©pondre aux dĂ©fis nationaux, notamment les protestations rĂ©currentes et les conflits entre les groupes Ethiopiens somaliens et Oromo, ainsi que la mĂ©fiance entre les organisations membres du parti au pouvoir.

Lors d’une confĂ©rence de presse conjointe sur les questions nationales et rĂ©gionales, prĂ©sentĂ©e par les prĂ©sidents des organisations membres, le Premier ministre a annoncĂ© la fermeture d’un centre d’enquĂȘte communĂ©ment appelĂ© « Maekelawi », qui selon les opposants au rĂ©gime serait utilisĂ© pour commettre des atrocitĂ©s contre le peuple, sous le couvert d’enquĂȘtes.

« Afin de construire un consensus national et d’Ă©largir la plate-forme dĂ©mocratique, une dĂ©cision a Ă©tĂ© prise d’abandonner les accusations et de pardonner aux hommes politiques emprisonnĂ©s », a dĂ©clarĂ© Hailemariam lors de le rencontre. Cette amnistie comprend tous les politiciens prĂ©cĂ©demment condamnĂ©s et d’autres personnes.

Il a ajoutĂ© qu’une dĂ©cision avait Ă©galement Ă©tĂ© prise pour transformer le centre de dĂ©tention de « Maekelawi » en un musĂ©e national. En remplacement, un centre d’investigation conforme aux normes internationales a Ă©tĂ© construit sur la base de la dĂ©claration approuvĂ©e par la Chambre des reprĂ©sentants du peuple Ă©thiopien.