L’Ethiopie veut profiter de l’expertise russe sur l’énergie nucléaire

Contrairement à beaucoup de pays africains qui ont signé des accords commerciaux et de développement avec Moscou en marge du sommet Russie-Afrique mercredi dernier à Sotchi, l’Ethiopie a obtenu de ce pays considéré comme un géant nucléaire des concessions dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.La Russie et l’Ethiopie ont signé un accord intergouvernemental de coopération dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, a annoncé jeudi un communiqué du secrétaire de presse du Premier ministre éthiopien.

Cet accord jette les bases d’une coopération en matière d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, notamment l’assistance de la Russie dans la mise en place et le développement des infrastructures nucléaires éthiopiennes, de règles en matière de sécurité nucléaire et radiologique et de la protection physique des matières nucléaires, des sources de rayonnements et des sites de stockage nucléaire, a expliqué le communiqué.

L’accord prévoit également la coopération dans la comptabilisation et le contrôle des matières nucléaires, des substances et des déchets radioactifs, la recherche fondamentale et appliquée liée à l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, la production de radio-isotopes et leur utilisation dans les industries, la médecine et l’agriculture, ainsi que la coopération dans l’utilisation des technologies de radiation, de la médecine nucléaire et de la formation du personnel nucléaire.

La société russe Rosatom State Nuclear Energy Corporation a expliqué que cet accord aiderait à ouvrir la voie à un dialogue dans le secteur nucléaire, ainsi qu’à la mise en œuvre de projets spécifiques.

Un comité de coordination mixte sera mis en place pour faciliter la coopération nucléaire entre les deux pays.

L’Ethiopie et la Russie vont collaborer particulièrement à la recherche, aux échanges d’experts, à l’organisation de séminaires et de conférences et à l’échange d’informations scientifiques.

L’accord permettra également aux deux parties d’examiner la possibilité de construction d’un centre de recherche nucléaire en Ethiopie, a conclu le communiqué.